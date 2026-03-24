Неймар провел 24 часа в онлайн-покере вместо матча «Сантоса»

Выходные звездного нападающего «Сантоса» Неймара прошли за столами виртуальной покерной баталии.
Игрок, пропустивший матч «Сантоса» с «Крузейро» (0:0) «для распределения нагрузки», остался верен спортивным страстям, выбрав соперников в карточном противостоянии на просторах интернета.
Как сообщает Portal Leo Dias, футболист начал раскладывать карты еще в пятницу в окружении семьи, а далее, перейдя в соло-режим, углубился в турнир, которому отдал 7,5 часов в субботу и целых 9 часов в воскресенье.
Рерайт поддерживал опцию возврата в игру после поражения, используя ре-энтри, что в итоге повлекло за собой расходы в размере свыше $20 тысяч помимо первоначального взноса в $5 тысяч. Судя по всему, Неймар был вынужден прибегать к этой функции как минимум четыре раза, не содрогнувшись перед лицом удачи, которая явно благоволила ему в футболе больше, чем в карточных разборках.
На вопросы по поводу своей новой роли карточного героя Неймар ответил в понедельник, подчеркнув в видео, размещенном в социальных сетях: «Да, я играл онлайн. Очень доволен своим выступлением, у меня все хорошо. К сожалению, поскольку я не играл в те дни из-за распределения нагрузки, у меня появилось время, чтобы заняться тем, что мне больше всего нравится вне футбола — покером. Я играл днем».
Ранее стало известно, что Неймар близок к пропуску чемпионата мира 2026 года.
В рамках подготовки к турниру его пятикратные победители проведут в США товарищеские матчи против сборных Франции (26 марта) и Хорватии (31 марта). Нападающий «Сантоса» Неймар не попал в заявку из 26 игроков, хотя ранее СМИ сообщали, что он входил в расширенный состав.