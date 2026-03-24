СМИ: Полузащитник «Челси» дал согласие на переход в «Реал»

Как сообщает talkSport, полузащитник «Челси» Энцо Фернандес дал свое согласие на переход в «Реал». Для аргентинца подписание контракта со «сливочными» стало бы мечтой. При этом испанский клуб пока не делал лондонцам официального предложение, сообщает источник. Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить «Челси» 120 миллионов евро за трансфер Фернандеса.
Фернандес играет за «Челси» с 2023 года. В сезоне-2025/26 на его счету 46 матчей во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и сделал шесть ассистов. Контракт аргентинца с «синими» истекает летом 2032 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 90 миллионов евро.
Энцо Фернандес давно входит в шорт-лист мадридского клуба, однако ранее приоритетной целью на данную позицию считался португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья.