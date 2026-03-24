СМИ: Полузащитник «Челси» дал согласие на переход в «Реал»

Фернандес играет за «Челси» с 2023 года. В сезоне-2025/26 на его счету 46 матчей во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и сделал шесть ассистов. Контракт аргентинца с «синими» истекает летом 2032 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 90 миллионов евро.