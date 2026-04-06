«Тоттенхэм» не разрешил Канье Уэсту выступить на своем стадионе

Вместо Канье Уэста пригласили выступить на фестивале Wireless Festival. Это решение столкнулось с яростной критикой, в результате чего два крупных спонсора отказались от участия в мероприятии. Компания Pepsi объявила о прекращении спонсорской поддержки в знак протеста против выступления Канье Уэста в качестве хедлайнера фестиваля. Спустя несколько часов к Pepsi присоединилась компания Diageo, владеющая брендами Guinness, Johnnie Walker и Captain Morgan.