«Тоттенхэм» не разрешил Канье Уэсту выступить на своем стадионе

Как сообщает Daily Mail, лондонский «Тоттенхэм» отказал американскому рэперу и продюсеру Канье Уэсту выступить на своем стадионе.

По данным источника, причиной отказа стали антисемитские высказывания артиста и исторические связи клуба с еврейской общиной.

Вместо Канье Уэста пригласили выступить на фестивале Wireless Festival. Это решение столкнулось с яростной критикой, в результате чего два крупных спонсора отказались от участия в мероприятии. Компания Pepsi объявила о прекращении спонсорской поддержки в знак протеста против выступления Канье Уэста в качестве хедлайнера фестиваля. Спустя несколько часов к Pepsi присоединилась компания Diageo, владеющая брендами Guinness, Johnnie Walker и Captain Morgan.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал ситуацию, назвав решение фестиваля пригласить Канье Уэста «вызывающим глубокую озабоченность». Он отметил, что, если учитывать предыдущие антисемитские высказывания рэпера, существует возможность запрета ему въезда в страну.

За 7 туров «Тоттенхэм» до окончания сезона Английской Премьер-лиги с 30 баллами находится на 17-м месте в турнирной таблице, всего в одном балле от зоны вылета. На прошлой неделе новым главным тренером «шпор» стал итальянский специалист Роберто Де Дзерби, известный по работе с «Марселем», украинским «Шахтером» и английским «Брайтоном».