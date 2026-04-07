Конте — о победе над «Миланом»: «Наполи» сделал важный шаг к ЛЧ

«Эта победа вселяет в нас огромный энтузиазм и уверенность, потому что мы никогда не должны забывать, что если занимаем второе место, то это благодаря тем ребятам, которые компенсировали все наши потери в этом сезоне.



Хейлунн сегодня отсутствовал, но у нас также давно не играли Ди Лоренцо, Рахмани, Нерес и Вергара, а это пять игроков, которые почти все являются основными. Невероятно, что команда осталась на вершине, несмотря на эти потери. Любая другая команда развалилась бы.



Теперь нам нужно продолжать двигаться вперед, осталось семь туров, и мы сделали важный шаг к Лиге чемпионов, которая является нашей целью. Теперь мы должны постараться остаться на вершине и защитить свою позицию. Мы знаем, что “Интер” заслуживает быть первым в таблице, мы рядом, и должны сосредоточиться на себе», — приводит слова Конте Football Italia.