Конте — о победе над «Миланом»: «Наполи» сделал важный шаг к ЛЧ

Накануне «Наполи» на своем поле одолел «Милан». Единственный гол на 79-й минуте забил Маттео Политано. Эта победа позволила неаполитанцам выйти на второе место в турнирной таблице, обойдя «россонери».
«Эта победа вселяет в нас огромный энтузиазм и уверенность, потому что мы никогда не должны забывать, что если занимаем второе место, то это благодаря тем ребятам, которые компенсировали все наши потери в этом сезоне.
Хейлунн сегодня отсутствовал, но у нас также давно не играли Ди Лоренцо, Рахмани, Нерес и Вергара, а это пять игроков, которые почти все являются основными. Невероятно, что команда осталась на вершине, несмотря на эти потери. Любая другая команда развалилась бы.
Теперь нам нужно продолжать двигаться вперед, осталось семь туров, и мы сделали важный шаг к Лиге чемпионов, которая является нашей целью. Теперь мы должны постараться остаться на вершине и защитить свою позицию. Мы знаем, что “Интер” заслуживает быть первым в таблице, мы рядом, и должны сосредоточиться на себе», — приводит слова Конте Football Italia.
«Наполи» с пятой победой подряд в Серии А и 65 очками вышел на второе место в турнирной таблице. «Милан» с 63 баллами опустился на третью позицию.
В следующем туре «Милан» 11 апреля на своем поле примет «Удинезе». «Наполи» 12 апреля на выезде сыграет против «Пармы».
Антонио Конте
Массимилиано Аллегри
Маттео Политано
79′
32
Ваня Милинкович-Савич
17
Матиас Оливера
4
Алессандро Буонджорно
12′
3
Мигель Гутьеррес
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
68
Станислав Лоботка
8
Скотт Мактоминай
5
Жуан Жезус
85′
31
Сэм Бекема
37
Леонардо Спинаццола
74′
21
Маттео Политано
81′
23
Джоване
70′
27
Алиссон Сантос
11
Кевин Де Брейне
85′
20
Эльиф Эльмас
16
Майк Меньян
31
Страхиня Павлович
5
Кони де Винтер
33
Давиде Бартесаги
14
Лука Модрич
12
Адриен Рабьо
23
Фикайо Томори
82′
8
Рубен Лофтус-Чик
56
Алексис Салемакерс
62′
24
Закари Атекаме
19
Юссуф Фофана
82′
10
Рафаэл Леау
9
Никлас Фюллкруг
63′
7
Сантьяго Хименес
18
Кристофер Нкунку
74′
11
Кристиан Пулишич
Главный судья
Даниэле Довери
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти