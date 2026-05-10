Экс-игрок «Челси» стал кандидатом на пост тренера клуба

40-летний бразильский специалист Филипе Луис входит в число кандидатов на пост главного тренера «Челси». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо на своем YouTube-канале.
В данный момент Луис находится без клуба. В марте «Фламенго» объявил об уходе тренера, несмотря на победу команды над «Мадурейрой» со счетом 8:0 в ответном матче полуфинала чемпионата штата Рио-де-Жанейро.
Филипе Луис возглавлял бразильский клуб с сентября 2024 года. За это время команда выиграла Кубок Либертадорес, чемпионат Бразилии, Кубок и Суперкубок страны, а также чемпионат штата Рио-де-Жанейро.
22 апреля «Челси» отправил в отставку Лиама Росеньора. До конца сезона обязанности главного тренера команды исполняет Калум Макфарлейн.
Во время игровой карьеры Филипе Луис выступал за «Челси» в сезоне-2014/15. В составе лондонского клуба бразилец провел 26 матчей и стал чемпионом Англии.