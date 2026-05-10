Мбаппе пропустит решающее «эль класико» с «Барселоной»

«Реал» опубликовал заявку на матч 35-го тура Ла Лиги против «Барселоны», в которой отсутствует французский форвард Килиан Мбаппе. Состав команды был опубликован в официальном аккаунте клуба в соцсети X.
Ранее СМИ сообщали, что 27-летний нападающий восстановился после травмы и сможет сыграть в «эль класико». В конце апреля у француза диагностировали повреждение полусухожильной мышцы левой ноги.
Также в заявку мадридского клуба не попал полузащитник Федерико Вальверде. По информации СМИ, уругваец получил черепно-мозговую травму после конфликта с партнером по команде Орельеном Тчуамени. Французский хавбек при этом вошел в состав на игру.
Матч между «Барселоной» и «Реалом» пройдет в воскресенье в Барселоне и начнется в 22:00 по московскому времени. Каталонскому клубу достаточно сыграть вничью, чтобы досрочно оформить чемпионство.
В нынешнем сезоне Мбаппе провел 41 матч во всех турнирах и забил 41 мяч. Француз является лучшим бомбардиром чемпионата Испании и Лиги чемпионов.