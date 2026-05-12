Вальверде может лишиться капитанской повязки «Реала» после драки

В четверг, 7 мая, стало известно, что во время тренировки произошел словесный конфликт между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, который перерос в драку в раздевалке. В результате стычки уругвайский футболист получил рассечение головы и был доставлен в больницу.
Позднее «Реал» оштрафовал футболистов на 500 тысяч евро.
Как сообщает источник, Вальверде может лишиться капитанской повязки. Отмечается, что 27-летний футболист не воплощает собой пример образцового поведения, необходимый для статуса капитана.
Федерико Вальверде выступает за мадридский клуб с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 48 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач. 26-летний Орельен Тчуамени играет за «Реал» с 2022 года. В текущем сезоне француз принял участие в 47 встречах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми пасами.
Мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной Ла Лиги, набрав 77 очков после 35 матчей. Каталонская «Барселона» обеспечила себе чемпионство, набрав 91 очко за 35 туров. «Барселона» стала победителем чемпионата Испании второй сезон подряд и 29-й раз в истории клуба.