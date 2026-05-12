Вальверде может лишиться капитанской повязки «Реала» после драки

Федерико Вальверде выступает за мадридский клуб с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 48 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач. 26-летний Орельен Тчуамени играет за «Реал» с 2022 года. В текущем сезоне француз принял участие в 47 встречах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми пасами.