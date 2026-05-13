«ПСЖ» готов заплатить за трансфер Хулиана Альвареса 150 млн евро

По данным источника, французский клуб готов предложить за 26-летнего аргентинца более 150 миллионов евро. По слухам, в услугах игрока также заинтересована «Барселона», но каталонский клуб не может позволить себе заплатить за Альвареса такую сумму.
В трансфере аргентинского форварда также заинтересован лондонский «Арсенал», с которым 30 мая парижане сыграют в финале Лиги чемпионов.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего Хулиана Альвареса в 90 млн евро. Контракт игрока с «Атлетико» действует до 2030 года.
Альварес выступает за мадридскую команду с лета 2024 года. В текущем сезоне он провел за клуб 49 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 9 голевых передач.