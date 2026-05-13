«ПСЖ» готов заплатить за трансфер Хулиана Альвареса 150 млн евро

Аргентинский нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес заинтересовал сильнейший клуб Франции. Об этом сообщает El Chiringuito.

По данным источника, французский клуб готов предложить за 26-летнего аргентинца более 150 миллионов евро. По слухам, в услугах игрока также заинтересована «Барселона», но каталонский клуб не может позволить себе заплатить за Альвареса такую сумму.

В трансфере аргентинского форварда также заинтересован лондонский «Арсенал», с которым 30 мая парижане сыграют в финале Лиги чемпионов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего Хулиана Альвареса в 90 млн евро. Контракт игрока с «Атлетико» действует до 2030 года.

Альварес выступает за мадридскую команду с лета 2024 года. В текущем сезоне он провел за клуб 49 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 9 голевых передач.