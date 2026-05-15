Мбаппе: Арбелоа сказал мне, что сейчас я четвертый нападающий

«Я на 100% в порядке. Не вышел в старте потому, что для тренера я был четвертым нападающим в составе — после Мастантуоно, Вини и Гонсало. Рассчитывал быть в старте, но это его решение, и его нужно уважать. Я не злюсь.
У меня нет никаких проблем с Арбелоа. Нужно относиться к нему с уважением. Надо принимать философию тренера, и я должен работать лучше, чтобы опережать Вини, Гонсало и Мастантуоно в борьбе за место в составе.
Я не смотрю пресс-конференции тренера. Дома у меня французское телевидение, а не испанское, — приводит слова форварда “Реала” Marca.
Мбаппе вернулся в состав «Реала» после повреждения, из-за которого пропустил матчи 34-го и 35-го туров чемпионата Испании.
В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел за клуб 42 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал семь результативных передач.
После победы над «Овьедо» мадридский «Реал» гарантировал себе второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Чемпионом Испании во втором сезоне подряд стала каталонская «Барселона».
Альваро Арбелоа
Луис Каррион
Гонсало Гарсия
(Браим Диас)
44′
Джуд Беллингем
(Килиан Мбаппе)
80′
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
17
Рауль Асенсио
4
Давид Алаба
6
Эдуардо Камавинга
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
64′
2
Даниэль Карвахаль
30
Франко Мастантуоно
77′
38
Сесар Паласиос
21
Браим Диас
77′
42
Даниэль Янез
14
Орельен Тчуамени
64′
5
Джуд Беллингем
16
Гонсало Гарсия
69′
10
Килиан Мбаппе
13
Аарон Эскандель
3
Рахим Альхассейн
5
Альберто Рейна
11
Сантьяго Коломбатто
9
Федерико Виньяс
2
Эрик Байи
4
Давид Костас
22
Начо Видаль
79′
24
Лукас Ахьядо
23
Николас Фонсека
79′
27
Пабло Агудин
7
Ильяс Шайра
55′
8
Санти Касорла
15
Тьяго Фернандес
69′
10
Хайссем Хассан
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти