Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:00
Астон Вилла
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.57
П2
2.50
Футбол. Первая лига
16.05
СКА-Хабаровск
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.30
П2
2.76
Футбол. Первая лига
16.05
Ротор
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.00
П2
9.25
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2

Мбаппе: Арбелоа сказал мне, что сейчас я четвертый нападающий

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе объяснил, почему начал игру 36-го тура Ла Лиги с «Овьедо» на скамейке запасных.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Мадридский «Реал» обыграл «Овьедо» в матче чемпионата Испании со счетом 2:0. В составе победителей голы забили Гонсало Гарсия (44-я минута) и Джуд Беллингем (80). Форвард «сливочных» Килиан Мбаппе появился на поле на 69-й минуте встречи и отдал результативную передачу на Беллингема.

«Я на 100% в порядке. Не вышел в старте потому, что для тренера я был четвертым нападающим в составе — после Мастантуоно, Вини и Гонсало. Рассчитывал быть в старте, но это его решение, и его нужно уважать. Я не злюсь.

У меня нет никаких проблем с Арбелоа. Нужно относиться к нему с уважением. Надо принимать философию тренера, и я должен работать лучше, чтобы опережать Вини, Гонсало и Мастантуоно в борьбе за место в составе.

Я не смотрю пресс-конференции тренера. Дома у меня французское телевидение, а не испанское, — приводит слова форварда “Реала” Marca.

Мбаппе вернулся в состав «Реала» после повреждения, из-за которого пропустил матчи 34-го и 35-го туров чемпионата Испании.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел за клуб 42 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал семь результативных передач.

После победы над «Овьедо» мадридский «Реал» гарантировал себе второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Чемпионом Испании во втором сезоне подряд стала каталонская «Барселона».


Реал
2:0
Первый тайм: 1:0
Овьедо
Футбол, Испания, 36-й тур
14.05.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Бернабеу, 62774 зрителя
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Луис Каррион
Голы
Реал
Гонсало Гарсия
(Браим Диас)
44′
Джуд Беллингем
(Килиан Мбаппе)
80′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
17
Рауль Асенсио
4
Давид Алаба
6
Эдуардо Камавинга
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
64′
2
Даниэль Карвахаль
30
Франко Мастантуоно
77′
38
Сесар Паласиос
21
Браим Диас
77′
42
Даниэль Янез
14
Орельен Тчуамени
64′
5
Джуд Беллингем
16
Гонсало Гарсия
69′
10
Килиан Мбаппе
Овьедо
13
Аарон Эскандель
3
Рахим Альхассейн
5
Альберто Рейна
11
Сантьяго Коломбатто
9
Федерико Виньяс
2
Эрик Байи
4
Давид Костас
22
Начо Видаль
79′
24
Лукас Ахьядо
23
Николас Фонсека
79′
27
Пабло Агудин
7
Ильяс Шайра
55′
8
Санти Касорла
15
Тьяго Фернандес
69′
10
Хайссем Хассан
Статистика
Реал
Овьедо
Удары (всего)
19
9
Удары в створ
7
1
Угловые
4
5
Фолы
7
14
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти