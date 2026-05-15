Мбаппе: Арбелоа сказал мне, что сейчас я четвертый нападающий

«Я на 100% в порядке. Не вышел в старте потому, что для тренера я был четвертым нападающим в составе — после Мастантуоно, Вини и Гонсало. Рассчитывал быть в старте, но это его решение, и его нужно уважать. Я не злюсь.



У меня нет никаких проблем с Арбелоа. Нужно относиться к нему с уважением. Надо принимать философию тренера, и я должен работать лучше, чтобы опережать Вини, Гонсало и Мастантуоно в борьбе за место в составе.



Я не смотрю пресс-конференции тренера. Дома у меня французское телевидение, а не испанское, — приводит слова форварда “Реала” Marca.