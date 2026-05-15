Арбелоа отреагировал на слова Мбаппе про четвертого нападающего

— Мне бы хотелось, чтобы у меня было четыре нападающих. У меня их нет, и я никогда не говорил Мбаппе ничего подобного. Возможно, он неправильно меня понял. Даже не знаю, что сказать. Я не мог сказать ему, что он четвертый нападающий.



Понятно, что он не может играть, если я не ставлю его в состав. Я главный тренер, я решаю, кто играет, а кто нет. У меня был с ним разговор перед матчем. Не знаю, как он это мог интерпретировать. Игрок, которого четыре дня назад даже не было в заявке на матч, сегодня не должен был начинать с первых минут. Это не финал, не вопрос жизни и смерти.



Гонсало провел отличный матч в прошлый раз, и у нас есть игра в воскресенье, где он будет основным нападающим. Вот и все. У меня нет проблем ни с кем. Могу понять, что Мбаппе недоволен тем, что не играет, но это решение, основанное на обстоятельствах. Я не хотел рисковать, выпуская его через три дня. Это было самым логичным и естественным решением, здравым смыслом.



Если хотите, поставьте мне запись из микст-зоны, и тогда мы это обсудим. Пока я не услышу, что именно он сказал, я не буду комментировать каждую фразу, — цитирует Арбелоа Marca.