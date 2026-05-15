22:00
Астон Вилла
:
Ливерпуль
16.05
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
16.05
Ротор
Чайка
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Овьедо
0
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Реал Сосьедад
1
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Райо Вальекано
1
Арбелоа отреагировал на слова Мбаппе про четвертого нападающего

Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал слова форварда «сливочных» Килиана Мбаппе о том, что считает его четвертым нападающим в команде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Мадридский «Реал» обыграл «Овьедо» в матче 36-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0. Форвард «сливочных» Килиан Мбаппе появился на поле на 69-й минуте встречи и отдал голевую передачу на Джуда Беллингема.

После матча Мбаппе объяснил, почему начал игру на скамейке запасных. Он заявил, что на данный момент Альваро Арбелоа считает его четвертым нападающим команды — после Мастантуоно, Винисиуса и Гонсало.

— Мне бы хотелось, чтобы у меня было четыре нападающих. У меня их нет, и я никогда не говорил Мбаппе ничего подобного. Возможно, он неправильно меня понял. Даже не знаю, что сказать. Я не мог сказать ему, что он четвертый нападающий.

Понятно, что он не может играть, если я не ставлю его в состав. Я главный тренер, я решаю, кто играет, а кто нет. У меня был с ним разговор перед матчем. Не знаю, как он это мог интерпретировать. Игрок, которого четыре дня назад даже не было в заявке на матч, сегодня не должен был начинать с первых минут. Это не финал, не вопрос жизни и смерти.

Гонсало провел отличный матч в прошлый раз, и у нас есть игра в воскресенье, где он будет основным нападающим. Вот и все. У меня нет проблем ни с кем. Могу понять, что Мбаппе недоволен тем, что не играет, но это решение, основанное на обстоятельствах. Я не хотел рисковать, выпуская его через три дня. Это было самым логичным и естественным решением, здравым смыслом.

Если хотите, поставьте мне запись из микст-зоны, и тогда мы это обсудим. Пока я не услышу, что именно он сказал, я не буду комментировать каждую фразу, — цитирует Арбелоа Marca.

Килиан Мбаппе вернулся в состав «Реала» после повреждения, из-за которого пропустил матчи 34-го и 35-го туров чемпионата Испании.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел за «Реал» 42 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал семь результативных передач.


