Бекхэм стал первым спортсменом-миллиардером из Великобритании

Согласно рейтингу The Times, состояние семьи Бекхэмов превысило 1 миллиард фунтов стерлингов и сейчас оценивается в 1,185 миллиарда фунтов. За прошедший год оно увеличилось на 500 миллионов фунтов. Рост связан с инвестициями Дэвида Бекхэма в США, в том числе с подписанием аргентинца Лионеля Месси клубом «Интер Майами» (MLS), что повысило ценность доли Бекхэма в проекте. Виктория Бекхэм также увеличила доходы от своего бренда Victoria Beckham.