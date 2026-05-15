Бекхэм стал первым спортсменом-миллиардером из Великобритании

Состояние семьи Бекхэмов превысило 1 млрд фунтов стерлингов, следует из рейтинга The Times.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Согласно рейтингу The Times, состояние семьи Бекхэмов превысило 1 миллиард фунтов стерлингов и сейчас оценивается в 1,185 миллиарда фунтов. За прошедший год оно увеличилось на 500 миллионов фунтов. Рост связан с инвестициями Дэвида Бекхэма в США, в том числе с подписанием аргентинца Лионеля Месси клубом «Интер Майами» (MLS), что повысило ценность доли Бекхэма в проекте. Виктория Бекхэм также увеличила доходы от своего бренда Victoria Beckham.

38-летний Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Его контракт рассчитан до конца декабря 2028 года. Месси помог клубу стать чемпионом МЛС, завоевать Кубок лиг и выиграть регулярный чемпионат МЛС.

Согласно последнему обновленному рейтингу от журнала Sportico, лидером списка остается шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан, который заработал $4,5 млрд. На втором месте идет гольфист Тайгер Вудс с доходом в $2,88 млрд, на третьем — пятикратный обладатель награды «Золотой мяч» Криштиану Роналду ($2,52 млрд).


Также в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов в истории входят форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс с доходом в $2,03 млрд, аргентинский футболист Лионель Месси ($1,99 млрд), гольфисты Арнольд Палмер ($1,85 млрд, скончался в 2016-м) и Джек Никлаус ($1,83 млрд), Дэвид Бекхэм ($1,68 млрд), теннисист Роджер Федерер ($1,67 млрд) и боксер Флойд Мейвезер ($1,57 млрд).