Гол и пас Месси принесли «Интер Майами» победу над «Портлендом»

«Интер Майами» дома обыграл «Портленд Тимберс» (2:0) в матче регулярного чемпионата МЛС.

Авторами забитых мячей в этой встрече стали Лионель Месси (31') и Херман Бертераме (42').

Капитан «Интер Майами» Лионель Месси поучаствовал во втором забитом мяче своей команды и отметился голевой передачей. 38-летний аргентинец провел в этом сезоне 15 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал пять голевых передач.

Всего на счету Месси 910 голов в 1154 матчах. Он на 61 мяч отстает от нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который забил 971 гол в 1322 встречах. При этом аргентинец лидирует по голам с игры — 797 против 788 у португальца.

«Интер Майами» одержал первую победу на Nu Stadium — новом 26-тысячном стадионе команды, открытом в апреле 2026 года. Кроме того, «цапли» продлили победную серию в МЛС до трех матчей и поднялись на второе место в таблице Восточной конференции, отставая от лидирующего «Нэшвилла» на два очка.

В ночь на понедельник, 25 мая, «Интер Майами» дома сыграет против «Филадельфии Юнион».