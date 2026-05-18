Гол и пас Месси принесли «Интер Майами» победу над «Портлендом»

Всего на счету Месси 910 голов в 1154 матчах. Он на 61 мяч отстает от нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который забил 971 гол в 1322 встречах. При этом аргентинец лидирует по голам с игры — 797 против 788 у португальца.