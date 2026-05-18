Гризманн извинился перед фанатами за переход в «Барселону»

Накануне «Атлетико» дома обыграл «Жирону» (1:0) в матче 37-го тура Ла Лиги. Эта встреча стала последней для Гризманна в составе «матрасников». В марте 35-летний француз подписал контракт с клубом МЛС «Орландо Сити», куда отправится по окончании сезона.
Во время прощальной речи после завершения матча Гризманн не смог сдержать слез и вспомнил о переходе из «Атлетико» в «Барселону» в 2019 году.
«Пожалуйста, простите меня. Я был молод и совершил ошибку, перейдя в “Барселону”. Я не понимал той любви, что была здесь. Я осознал свою ошибку и сделал все, чтобы вернуться и наслаждаться игрой здесь. Я не выиграл Ла Лигу или Лигу чемпионов, но ваша любовь — это то, что имеет значение», — сказал Гризманн.
Антуан Гризманн перешел в «Барселону» летом 2019 года за 120 млн евро. За два года он провел за «сине-гранатовых» 102 матча, в которых забил 35 мячей и отдал 17 голевых передач, выиграв с клубом только один титул — Кубок Испании (2021). Летом 2021 года Гризманн перешел из «Барселоны» в «Атлетико» за 32 млн евро.
За «Атлетико» Гризманн провел ровно 500 матчей, в которых забил 212 мячей и отдал 100 голевых передач, став лучшим бомбардиром в его истории. С «матрасниками» он выиграл Суперкубок Испании (2014), Лигу Европы (2018) и Суперкубок УЕФА (2018).
Диего Симеоне
Мичел
Адемола Лукман
(Антуан Гризманн)
21′
13
Ян Облак
18
Марк Пубиль
3
Маттео Руджери
24
Робен Ле Норман
23′
17
Давид Ганцко
6
Коке
7
Антуан Гризманн
20
Джулиано Симеоне
46′
11
Тьяго Альмада
10
Алекс Баэна
61′
47
Хави Морсильо
85′
21
Обед Варгас
61′
9
Александр Серлот
22
Адемола Лукман
63′
15
Клеман Лангле
13
Пауло Гассанига
24
Алекс Морено
18
Аззедин Унаи
15
Виктор Цыганков
16
Алехандро Франсес
12
Витор Рейс
23
Иван Мартин
4
Арнау Мартинес
77′
5
Сильва Давид Лопес
21
Брайан Хиль
56′
8
Фран Бельтран
3
Хоэль Рока
63′
14
Клаудио Эчеверри
20
Аксель Витсель
56′
7
Кристиан Стуани
Главный судья
Алехандро Муньис Руис
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти