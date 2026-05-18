Футбол. Англия
22:00
Арсенал
:
Бернли
П1
1.10
X
11.75
П2
29.00
Футбол. Франция
17.05
Нант
0
:
Тулуза
0
П1
3.05
X
3.05
П2
2.55
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
0
:
Гавр
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
0
:
Ланс
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Лечче
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Кремонезе
1
П1
X
П2

Гризманн извинился перед фанатами за переход в «Барселону»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн принес публичные извинения болельщикам за переход в «Барселону» в 2019 году. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Накануне «Атлетико» дома обыграл «Жирону» (1:0) в матче 37-го тура Ла Лиги. Эта встреча стала последней для Гризманна в составе «матрасников». В марте 35-летний француз подписал контракт с клубом МЛС «Орландо Сити», куда отправится по окончании сезона.

Во время прощальной речи после завершения матча Гризманн не смог сдержать слез и вспомнил о переходе из «Атлетико» в «Барселону» в 2019 году.

«Пожалуйста, простите меня. Я был молод и совершил ошибку, перейдя в “Барселону”. Я не понимал той любви, что была здесь. Я осознал свою ошибку и сделал все, чтобы вернуться и наслаждаться игрой здесь. Я не выиграл Ла Лигу или Лигу чемпионов, но ваша любовь — это то, что имеет значение», — сказал Гризманн.

Антуан Гризманн перешел в «Барселону» летом 2019 года за 120 млн евро. За два года он провел за «сине-гранатовых» 102 матча, в которых забил 35 мячей и отдал 17 голевых передач, выиграв с клубом только один титул — Кубок Испании (2021). Летом 2021 года Гризманн перешел из «Барселоны» в «Атлетико» за 32 млн евро.

За «Атлетико» Гризманн провел ровно 500 матчей, в которых забил 212 мячей и отдал 100 голевых передач, став лучшим бомбардиром в его истории. С «матрасниками» он выиграл Суперкубок Испании (2014), Лигу Европы (2018) и Суперкубок УЕФА (2018).

Атлетико
1:0
Первый тайм: 1:0
Жирона
Футбол, Испания, 37-й тур
17.05.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Мичел
Голы
Атлетико
Адемола Лукман
(Антуан Гризманн)
21′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
18
Марк Пубиль
3
Маттео Руджери
24
Робен Ле Норман
23′
17
Давид Ганцко
6
Коке
7
Антуан Гризманн
20
Джулиано Симеоне
46′
11
Тьяго Альмада
10
Алекс Баэна
61′
47
Хави Морсильо
85′
21
Обед Варгас
61′
9
Александр Серлот
22
Адемола Лукман
63′
15
Клеман Лангле
Жирона
13
Пауло Гассанига
24
Алекс Морено
18
Аззедин Унаи
15
Виктор Цыганков
16
Алехандро Франсес
12
Витор Рейс
23
Иван Мартин
4
Арнау Мартинес
77′
5
Сильва Давид Лопес
21
Брайан Хиль
56′
8
Фран Бельтран
3
Хоэль Рока
63′
14
Клаудио Эчеверри
20
Аксель Витсель
56′
7
Кристиан Стуани
Статистика
Атлетико
Жирона
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
17
25
Удары в створ
4
11
Угловые
9
8
Фолы
7
9
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Муньис Руис
(Испания)
