Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
21:30
Борнмут
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.69
X
4.52
П2
1.68
Футбол. Англия
22:15
Челси
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.85
П2
4.00
Футбол. Лига Европы
20.05
Фрайбург
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
5.53
X
4.00
П2
1.67
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2

СМИ: Конте близок к расторжению контракта с «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте может покинуть клуб, об этом в соцсетях сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, Конте может досрочно покинуть клуб по взаимному согласию сторон.

Руководство «Наполи» уже рассматривает варианты замены. Приоритетный кандидат — наставник «Лацио» Маурицио Сарри: с ним состоялись первые контакты, и в клубе настроены оптимистично относительно его возвращения в Неаполь.

Однако ситуация не однозначна: интерес к Сарри проявляет и «Аталанта». Если бергамаски сумеют переманить специалиста, «Наполи» обратится к запасным вариантам. Среди возможных преемников Конте называют:

  • Винченцо Итальяно;

  • Массимилиано Аллегри;

  • Фабио Гроссо.

Сам Антонио Конте в случае ухода не исключает возможности возглавить национальную сборную Италии. Сборная лишилась главного тренера Дженнаро Гаттузо после невыхода на чемпионат мира 2026 года. 31 марта итальянцы не смогли квалифицироваться на ЧМ-2026, сенсационно проиграв Боснии и Герцеговине (1:1, 1:4 пен.) в решающем стыковом матче европейского отбора.

На текущий момент «Наполи» занимает второе место в Серии А за тур до конца чемпионата и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона.

56-летний Конте возглавил «Наполи» в 2024 году. В дебютном сезоне неаполитанцы под его руководством выиграли Серию А, а в 2025 году стали победителями Суперкубка Италии.