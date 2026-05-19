СМИ: Конте близок к расторжению контракта с «Наполи»

Сам Антонио Конте в случае ухода не исключает возможности возглавить национальную сборную Италии. Сборная лишилась главного тренера Дженнаро Гаттузо после невыхода на чемпионат мира 2026 года. 31 марта итальянцы не смогли квалифицироваться на ЧМ-2026, сенсационно проиграв Боснии и Герцеговине (1:1, 1:4 пен.) в решающем стыковом матче европейского отбора.