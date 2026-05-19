СМИ: Конте близок к расторжению контракта с «Наполи»

По информации источника, Конте может досрочно покинуть клуб по взаимному согласию сторон.
Руководство «Наполи» уже рассматривает варианты замены. Приоритетный кандидат — наставник «Лацио» Маурицио Сарри: с ним состоялись первые контакты, и в клубе настроены оптимистично относительно его возвращения в Неаполь.
Однако ситуация не однозначна: интерес к Сарри проявляет и «Аталанта». Если бергамаски сумеют переманить специалиста, «Наполи» обратится к запасным вариантам. Среди возможных преемников Конте называют:
Винченцо Итальяно;
Массимилиано Аллегри;
Фабио Гроссо.
Сам Антонио Конте в случае ухода не исключает возможности возглавить национальную сборную Италии. Сборная лишилась главного тренера Дженнаро Гаттузо после невыхода на чемпионат мира 2026 года. 31 марта итальянцы не смогли квалифицироваться на ЧМ-2026, сенсационно проиграв Боснии и Герцеговине (1:1, 1:4 пен.) в решающем стыковом матче европейского отбора.
На текущий момент «Наполи» занимает второе место в Серии А за тур до конца чемпионата и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона.
56-летний Конте возглавил «Наполи» в 2024 году. В дебютном сезоне неаполитанцы под его руководством выиграли Серию А, а в 2025 году стали победителями Суперкубка Италии.