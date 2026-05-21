Новый тренер «Челси» Хаби Алонсо высказался о клубе

Испанский специалист приступит к работе в «Челси» 1 июля 2026 года.
— Как произошел этот переход в «Челси»? Расскажите немного об этом. Дело было в предложении? Или в том, что они не будут играть в еврокубках?
— Нет, я всегда был открыт для этого варианта. Это прекрасный проект. «Челси» — это классный проект, очень хороший вариант, — сказал Хаби Алонсо в интервью El Chiringuito TV.
Также Хаби Алонсо задали вопрос о том, что другие клубы интересуются такими игрокам, как Жоао Педро, Энцо Фернандес и Марк Кукурелья.
«Мы сделаем хорошую команду», — ответил испанец.
Соглашение с Алонсо будет рассчитано на четыре года. Ранее специалист возглавлял леверкузенский «Байер» и мадридский «Реал».
В минувшем сезоне «Челси» занял восьмое место в турнирной таблице АПЛ.