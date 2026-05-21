Апелляция отклонена. «Саутгемптон» не поборется за выход в АПЛ

Ранее стало известно, что сотрудник «Саутгемптона» был пойман на записи тренировки «Мидлсбро» и фотографировании тактики перед первой встречей команд в плей-офф Чемпионшипа. «Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро» по сумме двух матчей (0:0, 2:1) и должен был сыграть с «Халл Сити» в финале Чемпионшипа за выход в Английскую Премьер-лигу 23 мая на стадионе «Уэмбли».