Апелляция отклонена. «Саутгемптон» не поборется за выход в АПЛ

Английская футбольная лига (EFL) отклонила апелляцию «Саутгемптона» на исключение из плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее стало известно, что сотрудник «Саутгемптона» был пойман на записи тренировки «Мидлсбро» и фотографировании тактики перед первой встречей команд в плей-офф Чемпионшипа. «Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро» по сумме двух матчей (0:0, 2:1) и должен был сыграть с «Халл Сити» в финале Чемпионшипа за выход в Английскую Премьер-лигу 23 мая на стадионе «Уэмбли».

Независимая дисциплинарная комиссия Английской футбольной лиги (EFL) исключила «Саутгемптон» из финала плей‑офф Чемпионшипа и лишила команду четырех очков перед стартом следующего сезона. Клуб подал апелляцию на это решение.

— Арбитражная комиссия лиги отклонила апелляцию футбольного клуба «Саутгемптон». Это решение означает, что первоначальное наказание в виде исключения из плей-офф остается в силе, как и вычет четырех очков, который будет применен в сезоне-2026/27, а также выговор по всем обвинениям, — говорится в пресс-релизе Английской футбольной лиги (EFL).

В финале плей-офф Чемпионшипа сыграют «Халл Сити» и «Мидлсбро».