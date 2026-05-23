Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
19:00
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.79
П2
2.27
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.35
П2
5.80
Футбол. Испания
22:00
Алавес
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.43
П2
2.90
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.34
П2
3.35
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.84
П2
5.00
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2

Forbes: Криштиану Роналду за году заработал 300 млн долларов

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Криштиану Роналду в четвертый раз подряд и шестой раз в карьере возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes. В 2026 году доход 41-летнего футболиста составил 300 миллионов долларов.

В общую сумму входят 235 миллионов долларов, полученные по контракту с «Ан-Насром», а также 65 миллионов долларов от рекламных соглашений и различных коммерческих проектов. По общей сумме с момента начала публикации Forbes рейтинга спортсменов в 1990 году Роналду повторил рекорд боксера Флойда Мейвезера-младшего, который в 2015-м также заработал 300 миллионов долларов. Правда, с учетом инфляции у Мейвезера сумма больше — 427 миллионов долларов.

Десять самых высокооплачиваемых спортсменов за год заработали в общей сложности 1,4 миллиарда долларов.

В топ-10 также вошли:

  • Сауль Альварес (бокс) — 170 миллионов долларов.
  • Лионель Месси (футбол) — 140 миллионов долларов.
  • Леброн Джеймс (баскетбол) — 137,8 миллиона долларов.
  • Сехэй Отани (бейсбол) — 127,6 миллиона долларов.
  • Стефен Карри (баскетбол) — 124,7 миллиона долларов.
  • Джон Рам (гольф) — 107 миллионов долларов.
  • Карим Бензема (футбол) — 104 миллиона долларов.
  • Кевин Дюрант (баскетбол) — 103,8 миллиона долларов.
  • Льюис Хэмилтон («Формула-1») —100 миллионов долларов.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше