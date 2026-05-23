Forbes: Криштиану Роналду за году заработал 300 млн долларов

Криштиану Роналду в четвертый раз подряд и шестой раз в карьере возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes. В 2026 году доход 41-летнего футболиста составил 300 миллионов долларов.
В общую сумму входят 235 миллионов долларов, полученные по контракту с «Ан-Насром», а также 65 миллионов долларов от рекламных соглашений и различных коммерческих проектов. По общей сумме с момента начала публикации Forbes рейтинга спортсменов в 1990 году Роналду повторил рекорд боксера Флойда Мейвезера-младшего, который в 2015-м также заработал 300 миллионов долларов. Правда, с учетом инфляции у Мейвезера сумма больше — 427 миллионов долларов.
Десять самых высокооплачиваемых спортсменов за год заработали в общей сложности 1,4 миллиарда долларов.
В топ-10 также вошли:
- Сауль Альварес (бокс) — 170 миллионов долларов.
- Лионель Месси (футбол) — 140 миллионов долларов.
- Леброн Джеймс (баскетбол) — 137,8 миллиона долларов.
- Сехэй Отани (бейсбол) — 127,6 миллиона долларов.
- Стефен Карри (баскетбол) — 124,7 миллиона долларов.
- Джон Рам (гольф) — 107 миллионов долларов.
- Карим Бензема (футбол) — 104 миллиона долларов.
- Кевин Дюрант (баскетбол) — 103,8 миллиона долларов.
- Льюис Хэмилтон («Формула-1») —100 миллионов долларов.