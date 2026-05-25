Гвардиола обратился к преемнику на посту наставника «Ман Сити»

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обратился к будущему наставнику клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее Хосеп Гвардиола объявил, что покинет «Ман Сити» после 10 лет работы в клубе. По информации СМИ, его преемником станет экс-наставник лондонского «Челси» Энцо Мареска.

— Когда клуб скажет мне, кто станет моим преемником, я позвоню ему. И скажу ему, чтобы был собой. Ему окажут безоговорочную поддержку, и это самая большая похвала. Всем менеджерам, которые здесь работали, повезло с Чики, а теперь и с Уго, Ферраном, со всей проделанной им работой, и особенно с Халдуном. Будьте собой, и в трудные моменты вас это защитит больше, чем в любом другом клубе.

Будьте свободны в своих идеях, отправляйтесь сюда, много работайте. Мы строили команду, когда приехали сюда, и всегда моим девизом было: «Выиграй этот матч. АПЛ? Кубок лиги? Постарайся выиграть, посмотри, что получится, а потом двигайся дальше». Это наилучший способ. Я почти уверен, зная здешних людей, что это произойдет. И все будет хорошо. Абсолютно, — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году и стал самым успешным тренером за всю 146-летнюю историю клуба. За десять лет он завоевал с «горожанами» 20 трофеев: шесть раз выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок английской лиги, по три раза — Кубок и Суперкубок Англии, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В общей сложности «Манчестер Сити» провел под руководством Гвардиолы 592 матча, в которых одержал 423 победы при 77 ничьих и 92 поражениях. Испанец является единственным тренером в истории АПЛ, которому удалось выиграть более 70% матчей — 269 побед в 379 встречах (70,2%).

Манчестер Сити
1:2
Первый тайм: 1:0
Астон Вилла
Футбол, Англия, Тур 38
24.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Этихад
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Унаи Эмери
Голы
Манчестер Сити
Антуан Семеньо
23′
Астон Вилла
Олли Уоткинс
47′
Олли Уоткинс
(Росс Баркли)
61′
Составы команд
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
82
Рико Льюис
82′
3
Рубен Диаш
14
Нико Гонсалес
26
Савио
47
Фил Фоден
6
Натан Аке
77′
21
Райан Аит Нури
5
Джон Стоунс
77′
24
Йошко Гвардиол
20
Бернарду Силва
59′
8
Матео Ковачич
42
Антуан Семеньо
58′
10
Райан Шерки
4
Тиджани Рейндерс
77′
11
Жереми Доку
Астон Вилла
40
Марко Бизот
22
Иан Матсен
31
Леон Бэйли
10
Эмилиано Буэндия
11
Олли Уоткинс
5
Тайрон Мингс
16
Андрес Гарсия
46′
2
Мэтти Кэш
6
Росс Баркли
86′
7
Джон Макгинн
3
Виктор Линделеф
74′
14
Пау Торрес
26
Ламар Богард
74′
8
Юри Тилеманс
21
Дуглас Луис
74′
24
Амаду Онана
Статистика
Манчестер Сити
Астон Вилла
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
16
12
Удары в створ
3
5
Угловые
9
4
Фолы
8
4
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Эндрю Мэдли
(Англия)
