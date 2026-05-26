Инсайдер: Мареска подписал контракт с «Манчестер Сити»

По информации Романо, контракт с 46-летним итальянцем рассчитан на три года. Отмечается, что Мареска будет принимать участие в трансферной стратегии клуба.
Ранее испанский специалист Хосеп Гвардиола объявил, что покинет «Манчестер Сити» после 10 лет работы в клубе. Энцо Мареска был ассистентом Гвардиолы в «Ман Сити» в сезоне-2022/23, в котором «горожане» завоевали требл, выиграв Английскую Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году и стал самым успешным тренером за всю 146-летнюю историю клуба. За десять лет он завоевал с «горожанами» 20 трофеев: шесть раз выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок английской лиги, по три раза — Кубок и Суперкубок Англии, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В минувшем сезоне «Манчестер Сити» занял второе место в чемпионате Англии, уступив титул лондонскому «Арсеналу». При этом «горожане» сумели выиграть оба национальных кубка — Кубок английской лиги и Кубок Англии.