Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
27.05
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.55
П2
4.35
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Инсайдер: Мареска подписал контракт с «Манчестер Сити»

Бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска заключил трудовое соглашение с «Манчестер Сити». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Michael Regan/Getty Images

По информации Романо, контракт с 46-летним итальянцем рассчитан на три года. Отмечается, что Мареска будет принимать участие в трансферной стратегии клуба.

Ранее испанский специалист Хосеп Гвардиола объявил, что покинет «Манчестер Сити» после 10 лет работы в клубе. Энцо Мареска был ассистентом Гвардиолы в «Ман Сити» в сезоне-2022/23, в котором «горожане» завоевали требл, выиграв Английскую Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году и стал самым успешным тренером за всю 146-летнюю историю клуба. За десять лет он завоевал с «горожанами» 20 трофеев: шесть раз выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок английской лиги, по три раза — Кубок и Суперкубок Англии, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В минувшем сезоне «Манчестер Сити» занял второе место в чемпионате Англии, уступив титул лондонскому «Арсеналу». При этом «горожане» сумели выиграть оба национальных кубка — Кубок английской лиги и Кубок Англии.