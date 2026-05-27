Дом игрока «Валенсии» ограбили во время матча против «Барселоны»

Ларжи Рамазани в этой встрече вышел на поле на 52‑й минуте, но результативными действиями не отметился. Футболист выступал за «Валенсию» на правах аренды. В минувшем сезоне он принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. По данным СМИ, 25‑летний форвард летом вернется в английский «Лидс», которому принадлежат права на игрока.