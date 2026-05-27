Дом игрока «Валенсии» ограбили во время матча против «Барселоны»

Согласно информации источника, злоумышленники проникли в жилище следующим образом: перепрыгнули через забор и забрались внутрь через окно. Сигнализация в момент ограбления не работала. Грабители провели в доме несколько часов и похитили чемоданы самого Рамазани, а также его брата и друзей, проживающих вместе с ним.
Ни соседи, ни частная служба безопасности жилого комплекса не заметили ничего подозрительного. Футболист узнал о случившемся только после возвращения домой и сразу обратился в Гражданскую гвардию Испании и местную полицию. По предварительной оценке, ущерб составил около 100 тысяч евро — были украдены наличные, ювелирные изделия и дизайнерская одежда.
Сотрудники Гражданской гвардии, прибывшие на место происшествия, тщательно осмотрели виллу и прилегающую территорию. Они искали отпечатки пальцев, обуви и любые биологические следы преступников, однако все указывает на то, что грабители действовали в перчатках и балаклавах — это позволило им не оставить улик.
Ларжи Рамазани в этой встрече вышел на поле на 52‑й минуте, но результативными действиями не отметился. Футболист выступал за «Валенсию» на правах аренды. В минувшем сезоне он принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. По данным СМИ, 25‑летний форвард летом вернется в английский «Лидс», которому принадлежат права на игрока.
