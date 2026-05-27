Дом игрока «Валенсии» ограбили во время матча против «Барселоны»

По сообщению Las Provincias, дом нападающего «Валенсии» Ларжи Рамазани был ограблен во время матча 38‑го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (3:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Согласно информации источника, злоумышленники проникли в жилище следующим образом: перепрыгнули через забор и забрались внутрь через окно. Сигнализация в момент ограбления не работала. Грабители провели в доме несколько часов и похитили чемоданы самого Рамазани, а также его брата и друзей, проживающих вместе с ним.

Ни соседи, ни частная служба безопасности жилого комплекса не заметили ничего подозрительного. Футболист узнал о случившемся только после возвращения домой и сразу обратился в Гражданскую гвардию Испании и местную полицию. По предварительной оценке, ущерб составил около 100 тысяч евро — были украдены наличные, ювелирные изделия и дизайнерская одежда.

Сотрудники Гражданской гвардии, прибывшие на место происшествия, тщательно осмотрели виллу и прилегающую территорию. Они искали отпечатки пальцев, обуви и любые биологические следы преступников, однако все указывает на то, что грабители действовали в перчатках и балаклавах — это позволило им не оставить улик.

Ларжи Рамазани в этой встрече вышел на поле на 52‑й минуте, но результативными действиями не отметился. Футболист выступал за «Валенсию» на правах аренды. В минувшем сезоне он принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. По данным СМИ, 25‑летний форвард летом вернется в английский «Лидс», которому принадлежат права на игрока.

Валенсия
3:1
Первый тайм: 0:0
Барселона
Футбол, Испания, 38-й тур
23.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Месталья
Главные тренеры
Карлос Корберан
Ханс-Дитер Флик
Голы
Валенсия
Хави Герра
66′
Луис Риоха
71′
Гвидо Родригес
90+7′
Барселона
Роберт Левандовски
(Ферран Торрес)
61′
Составы команд
Валенсия
1
Столе Димитриевски
4
Унаи Нуньес
65′
11
Луис Риоха
5
Сезар Таррега
63′
18
Хосе Луис Гарсия Пепелу
23
Филип Угринич
2
Гвидо Родригес
21
Хесус Васкес
80′
12
Тьерри Коррейа
16
Диего Лопес
52′
17
Ларджи Рамазани
8
Хави Герра
90′
10
Андре Алмейда I
9
Уго Дуро
80′
6
Умар Садик
Барселона
25
Войцех Щенсны
3
Алехандро Бальде
14
Маркус Рэшфорд
9
Роберт Левандовски
18
Херард Мартин
6
Гави
24
Эрик Гарсия
62′
15
Андреас Кристенсен
70′
7
Ферран Торрес
83′
2
Жоау Канселу
20
Дани Ольмо
62′
21
Френки де Йонг
4
Рональд Араухо
46′
42
Хави Эспарт
22
Марк Берналь
79′
83′
17
Марк Касадо
Статистика
Валенсия
Барселона
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
19
11
Удары в створ
6
4
Угловые
8
8
Фолы
11
8
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Адриан Кордеро Вега
(Испания)
