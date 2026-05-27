Холанд: Без Гвардиолы, Стоунза и Силвы «Ман Сити» будет тяжело

Хосеп Гвардиола покинул пост наставника «Манчестер Сити» после 10 лет работы в клубе. 31-летний защитник Джон Стоунз ушел из клуба в качестве свободного агента. Он выступал за «горожан» с лета 2016 года. 31-летний португальский полузащитник Бернарду Силва провел в «Сити» девять лет, его контракт был рассчитан до конца июня этого года.
— Сезон был непростым, будем честны. Но мы продолжим бороться до конца, продолжим идти за большими трофеями — именно ради них мы все здесь.
Конечно, для меня было огромным удовольствием провести эти годы с Бернарду и Джоном. И с Пепом тоже — давайте будем честны, вместе мы выиграли много трофеев. Я очень рад, что играл с Бернарду и Джоном: они потрясающие футболисты, но как люди — еще лучше.
С Пепом это тоже был невероятный путь. Думаю, мы все должны быть счастливы и гордиться тем, что пережили вместе. Это было потрясающе.
Понятно, что без них будет тяжело, но нам нужно идти дальше. Сейчас — время отдать им должное. Они стали настоящими легендами клуба, и это заслуженно.
От всего сердца: они потрясающие игроки и потрясающие люди. Я очень счастлив, что играл с ними, — приводит слова Холанда Goal.
В этом сезоне «Манчестер Сити» занял второе место в чемпионате Англии, уступив титул лондонскому «Арсеналу». При этом «горожане» сумели выиграть оба национальных кубка — Кубок английской лиги и Кубок Англии.