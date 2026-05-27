Мбаппе во второй раз подряд стал лучшим игроком сезона в «Реале»

В сезоне-2025/26 Мбаппе стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 25 голами в 31 матче, а также лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с 15 мячами в турнире. В этом сезоне 27-летний Мбаппе провел за клуб 42 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал семь результативных передач.