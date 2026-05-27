Мбаппе во второй раз подряд стал лучшим игроком сезона в «Реале»

Килиан Мбаппе получил приз лучшему игроку сезона в «Реале». Французский нападающий одержал победу в голосовании болельщиков. Мбаппе получает эту награду во втором сезоне подряд.
В сезоне-2025/26 Мбаппе стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 25 голами в 31 матче, а также лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с 15 мячами в турнире. В этом сезоне 27-летний Мбаппе провел за клуб 42 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал семь результативных передач.
В нынешнем сезоне «Реал» не завоевал чемпионский титул в Ла Лиге. Победителем чемпионата Испании стала «Барселона», набрав 91 очко за 35 встреч. Каталонцы обыграли мадридский клуб в матче 35-го тура со счетом 2:0 и обеспечили себе чемпионство. Также «сливочные» вылетели в ⅛ финала Кубка Испании от «Альбасете» (2:3) и уступили мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:2, 3:4).
Напомним, что Мбаппе в этом сезоне досталось и немало критики со стороны болельщиков, возлагавших на него ответственность за внутринние конфликты и разлад в коллективе. Петиция в интернете с требованием, чтобы француз покинул клуб, собрала 50 млн подписей.