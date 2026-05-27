Раскрыт секрет мемного ролика с тренером «Ман Сити» Гвардиолой

Видеозапись раскрывает тайну ролика, который завирусился в интернете в 2020 году. На тех кадрах можно было увидеть, как Гвардиола поворачивается в сторону пустого кресла и начинает разговаривать с кем-то, активно жестикулируя.
Это произошло на матче Кубка Англии, в котором его команда играла против «Арсенала». Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва решил вспомнить историю с креслом на прощальном мероприятии по случаю ухода из клуба. Футболист поинтересовался у тренера, с кем тот беседовал. Гвардиола посмотрел мемный ролик и рассмеялся. При этом он также смутился и не смог дать ответ на вопрос Силвы.
Расширенная видеозапись тех событий была обнародована на странице Кубка Англии в социальных сетях. На ней показано, что Гвардиола общался со своими помощниками Хуаном Лильо и Родольфо Боррелем, которые сидели на других местах сбоку и позади него.
22 мая стало известно, что главный тренер «Манчестер Сити» покинет команду по окончании текущего сезона. Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году и стал самым успешным тренером за всю 146-летнюю историю клуба. За десять лет он завоевал с «горожанами» 20 трофеев: шесть раз выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок английской лиги, по три раза — Кубок и Суперкубок Англии, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В общей сложности «Манчестер Сити» провел под руководством Гвардиолы 592 матча, в которых одержал 423 победы при 77 ничьих и 92 поражениях. Испанец является единственным тренером в истории АПЛ, которому удалось выиграть более 70% матчей — 269 побед в 379 встречах (70,2%).
В этом сезоне «Манчестер Сити» занял второе место в АПЛ, уступив титул лондонскому «Арсеналу». При этом «горожане» сумели выиграть оба национальных кубка — Кубок английской лиги и Кубок Англии.