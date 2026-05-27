Раскрыт секрет мемного ролика с тренером «Ман Сити» Гвардиолой

22 мая стало известно, что главный тренер «Манчестер Сити» покинет команду по окончании текущего сезона. Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году и стал самым успешным тренером за всю 146-летнюю историю клуба. За десять лет он завоевал с «горожанами» 20 трофеев: шесть раз выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок английской лиги, по три раза — Кубок и Суперкубок Англии, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.