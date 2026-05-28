Бернарду Силва в шаге от перехода в «Барселону»

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В текущем сезоне он провёл 38 матчей за клуб во всех турнирах, забив два гола и сделав пять результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 27 млн.