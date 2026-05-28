Бернарду Силва в шаге от перехода в «Барселону»

Защитник «Манчестер Сити» перейдет на правах свободного агента.

Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва находится на пороге перехода в «Барселону», сообщает известный инсайдер Николо Скира.

31-летний португалец перейдет на правах свободного агента, подписав контракт до 2028 года с опцией продления на один год.

Ранее стало известно, что Силва покинет «Манчестер Сити» после окончания действующего соглашения, которое истекает 30 июня.

По информации источника, интерес к 31-летнему португальцу проявлял и ПСЖ, который рассматривает возможность подписания игрока на правах свободного агента после завершения сезона.

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В текущем сезоне он провёл 38 матчей за клуб во всех турнирах, забив два гола и сделав пять результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 27 млн.