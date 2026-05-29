«Аль-Наср» объявил об уходе главного тренера

71-летний португальский специалист возглавил «Аль-Наср» в 2025 году и привел его к чемпионству в сезоне-2025/26. Клуб выиграл турнир в 11-й раз в истории и впервые с 2019 года.
«Какое приключение. Какая глава. Спасибо, мистер», — говорится в сообщении пресс-службы «Аль-Насра».
Напомним, «Аль-Наср» одержал победу над «Дамаком» в заключительном туре чемпионата Саудовской Аравии со счетом 4:1 и стал победителем турнира, опередив на два очка в турнирной таблице «Аль-Хиляль». После матча Жезуш заявил, что покинет клуб.
— Я пришел сюда, чтобы помочь Криштиану и этому клубу побеждать, мы проделали невероятную работу все вместе… теперь для меня пришло время уйти, — приводит слова Жезуша Ge Globo.
41-летний нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду завоевал 35-й трофей в карьере. До этого в Саудовской Аравии он выиграл только Кубок арабских чемпионов в 2023 году.
До клуба «Аль-Наср» Жезуш работал в «Аль-Хиляле» с 2018 по 2019 год и с 2023 по 2025 год.