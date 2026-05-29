«Атлетико» вновь опроверг предложение «Барселоны» по Альваресу

«Атлетико» вновь опроверг информацию о том, что получил официальное предложение от «Барселоны» по нападающему Хулиану Альваресу. Об этом сообщает Marca.
Ранее в СМИ появилась информация, что каталонский клуб предложил за аргентинского форварда 100 миллионов евро.
«Это всего лишь очередная ложь», — заявили в «Атлетико».
По данным источника, мадридский клуб продолжает придерживаться позиции, согласно которой Альварес не выставлен на трансфер и не рассматривается как игрок на продажу.
Контракт нападающего с «Атлетико» рассчитан до 2030 года. В соглашении прописаны отступные в размере 500 миллионов евро, которые в клубе считают защитой от любых потенциальных предложений.
Ранее представители «Атлетико» уже комментировали слухи вокруг будущего Альвареса.
«Альварес не продается. Нам надоела ложь, полуправда и выдуманные новости», — заявляли в клубе.