Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
19:00
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.32
П2
3.20
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Египет
1
:
Россия
0
П1
X
П2

Вице-чемпион Евро-2024 в составе Англии перешел в «Барселону»

Испанский футбольный клуб «Барселона» объявил о переходе полузащитника сборной Англии Энтони Гордона из английского «Ньюкасла». Как сообщается на сайте клуба, контракт с игроком рассчитан на пять лет — до лета 2031 года.

Источник: ФК «Барселона»

В минувшем сезоне Гордон принял участие в 46 матчах за «Ньюкасл» во всех турнирах, отметившись 17 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Он стал лучшим бомбардиром команды. В составе клуба футболист завоевал Кубок Английской футбольной лиги в сезоне-2024/25.

До перехода в «Ньюкасл» в 2023 году Гордон выступал за «Эвертон». В составе национальной сборной Англии он стал серебряным призером чемпионата Европы 2024 года. Всего за сборную футболист провел 17 матчей и забил 2 гола.

Кроме того, Гордон включен в окончательную заявку сборной Англии на чемпионат мира 2026 года. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В группе L англичане встретятся с командами Хорватии, Ганы и Панамы.

Ранее, по данным Sky Sports, сумма трансфера составила около €80 млн. Как уточняет портал Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в €60 млн.