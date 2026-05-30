Вице-чемпион Евро-2024 в составе Англии перешел в «Барселону»

Кроме того, Гордон включен в окончательную заявку сборной Англии на чемпионат мира 2026 года. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В группе L англичане встретятся с командами Хорватии, Ганы и Панамы.