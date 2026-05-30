Вице-чемпион Евро-2024 в составе Англии перешел в «Барселону»

В минувшем сезоне Гордон принял участие в 46 матчах за «Ньюкасл» во всех турнирах, отметившись 17 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Он стал лучшим бомбардиром команды. В составе клуба футболист завоевал Кубок Английской футбольной лиги в сезоне-2024/25.
До перехода в «Ньюкасл» в 2023 году Гордон выступал за «Эвертон». В составе национальной сборной Англии он стал серебряным призером чемпионата Европы 2024 года. Всего за сборную футболист провел 17 матчей и забил 2 гола.
Кроме того, Гордон включен в окончательную заявку сборной Англии на чемпионат мира 2026 года. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В группе L англичане встретятся с командами Хорватии, Ганы и Панамы.
Ранее, по данным Sky Sports, сумма трансфера составила около €80 млн. Как уточняет портал Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в €60 млн.