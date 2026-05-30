Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
19:00
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.32
П2
3.20
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Мексика
:
Австралия
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.11
П2
5.50
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Япония
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.90
П2
11.75
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Швейцария
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.07
П2
11.75
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Чехия
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.86
П2
5.04
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Египет
1
:
Россия
0
П1
X
П2

Экс-игрок сборной Англии Стерлинг попал в скандал с наркотиками за рулем

Нападающий нидерландского «Фейеноорда» Рахим Стерлинг был задержан полицией в Англии по подозрению в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, сообщает The Sun.

Источник: AP 2024

Инцидент произошел в 9 часов утра на трассе M3 в графстве Хэмпшир. Спортсмен на своем автомобиле Lamborghini врезался в ограждение. Другие транспортные средства в дорожно-транспортном происшествии не участвовали, пострадавших нет, уточняется в публикации.

Сотрудники полиции предъявили 31-летнему футболисту обвинения в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, опасном вождении, хранении наркотика класса С, а также в отказе пройти медицинское освидетельствование. Как отмечается, позднее Стерлинг был отпущен под залог до завершения расследования.

К наркотикам класса С относятся транквилизаторы (включая валиум), стероиды, закись азота и ГГБ.

Стерлинг присоединился к «Фейеноорду» в феврале на правах свободного агента. В составе голландского клуба он провел 8 матчей и отдал 1 голевую передачу. Ранее футболист выступал за «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и сборную Англии.