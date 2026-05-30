Экс-игрок сборной Англии Стерлинг попал в скандал с наркотиками за рулем

Инцидент произошел в 9 часов утра на трассе M3 в графстве Хэмпшир. Спортсмен на своем автомобиле Lamborghini врезался в ограждение. Другие транспортные средства в дорожно-транспортном происшествии не участвовали, пострадавших нет, уточняется в публикации.
Сотрудники полиции предъявили 31-летнему футболисту обвинения в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, опасном вождении, хранении наркотика класса С, а также в отказе пройти медицинское освидетельствование. Как отмечается, позднее Стерлинг был отпущен под залог до завершения расследования.
К наркотикам класса С относятся транквилизаторы (включая валиум), стероиды, закись азота и ГГБ.
Стерлинг присоединился к «Фейеноорду» в феврале на правах свободного агента. В составе голландского клуба он провел 8 матчей и отдал 1 голевую передачу. Ранее футболист выступал за «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и сборную Англии.