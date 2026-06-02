Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Турция
4
:
Северная Македония
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Норвегия
3
:
Швеция
1
Луис Энрике стал лучшим тренером сезона по версии Goal

Портал Goal представил рейтинг лучших тренеров минувшего сезона.

Возглавил список главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике. Под руководством Энрике в минувшем сезоне «Пари Сен-Жермен» стал победителем чемпионата Франции и второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале лондонский «Арсенал» (1:1: 4:3 пен.).

На втором месте расположился наставник «Арсенала» Микель Артета. Он привел «канониров» к первой победе в Английской-Премьер лиге с сезона-2003/04. Третье место занял главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани. «Бавария» с Компани выиграла чемпионат Германии и Кубок страны.

Следом в топ-10 идут тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери, который выиграл с клубом Лигу Европы, Сеск Фабрегас из «Комо», наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик, главный тренер «Интера» Кристиан Киву, Андони Ираола из «Борнмута», наставник «Порту» Франческо Фарьоли и Пьер Саж из «Ланса».


Бывший наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола занял в рейтинге 11-е место. Гвардиола покинул пост главного тренера «Ман Сити» после 10 лет работы в клубе. В этом сезоне «горожане» заняли второе место в чемпионате Англии, уступив титул лондонскому «Арсеналу». При этом команда сумела выиграть оба национальных кубка — Кубок английской лиги и Кубок Англии.