Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.60
П2
2.83
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Марокко
:
Мадагаскар
Все коэффициенты
П1
1.10
X
10.50
П2
25.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Уэльс
:
Гана
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.39
П2
3.55
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2

Рауль ответил критикам: Меня не нужно учить быть фанатом Реала

Бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль отреагировал на критику в свой адрес за симпатию к сопернику Флорентина Переса на выборах президента клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Рауль поддержал кандидатуру 37-летнего бизнесмена и конкурента Переса на выборах Энрике Рикельме и подвергся критике. 27 мая Рикельме представил свою программу.

— Меня не нужно учить, как быть фанатом «Реала». Я вырос на старой тренировочной базе, Ла-Кинта. Я в клубе с девяти лет. Я никому не льщу. Я испанец. Хорошо это или плохо, я мадридист. Я голосую за «Реал» Мадрид!" — написал Рауль в соцсетях.

79-летний Перес возглавляет «Реал» с 2009 года. До этого он занимал пост президента клуба с 2000 по 2006 год. За время его руководства мадридцы выиграли множество титулов, включая несколько побед в Лиге чемпионов.


В мае Перес объявил о проведении досрочных выборов после неудачного сезона команды и подтвердил намерение вновь участвовать в голосовании. Выборы пройдут 7 июня.

Рауль выступал за «Реал» с 1994 по 2010 год. С июля 2019 года по июнь 2025 года он возглавлял «Реал Мадрид Кастилья».

По итогам сезона «Реал» не смог выиграть ни одного трофея. На клубном чемпионате мира «сливочные» дошли до полуфинала, где разгромно уступили «Пари Сен-Жермен» (0:4).


В Ла Лиге «Реал» финишировал вторым, отстав от каталонской «Барселоны» на восемь очков. В Кубке Испании мадридский клуб проиграл в ⅛ финала «Альбасете» (2:3) из Сегунды, а в финале Суперкубка страны уступил «Барселоне» (2:3).