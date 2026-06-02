Рауль ответил критикам: Меня не нужно учить быть фанатом Реала

Рауль поддержал кандидатуру 37-летнего бизнесмена и конкурента Переса на выборах Энрике Рикельме и подвергся критике. 27 мая Рикельме представил свою программу.
— Меня не нужно учить, как быть фанатом «Реала». Я вырос на старой тренировочной базе, Ла-Кинта. Я в клубе с девяти лет. Я никому не льщу. Я испанец. Хорошо это или плохо, я мадридист. Я голосую за «Реал» Мадрид!" — написал Рауль в соцсетях.
79-летний Перес возглавляет «Реал» с 2009 года. До этого он занимал пост президента клуба с 2000 по 2006 год. За время его руководства мадридцы выиграли множество титулов, включая несколько побед в Лиге чемпионов.
В мае Перес объявил о проведении досрочных выборов после неудачного сезона команды и подтвердил намерение вновь участвовать в голосовании. Выборы пройдут 7 июня.
Рауль выступал за «Реал» с 1994 по 2010 год. С июля 2019 года по июнь 2025 года он возглавлял «Реал Мадрид Кастилья».
По итогам сезона «Реал» не смог выиграть ни одного трофея. На клубном чемпионате мира «сливочные» дошли до полуфинала, где разгромно уступили «Пари Сен-Жермен» (0:4).
В Ла Лиге «Реал» финишировал вторым, отстав от каталонской «Барселоны» на восемь очков. В Кубке Испании мадридский клуб проиграл в ⅛ финала «Альбасете» (2:3) из Сегунды, а в финале Суперкубка страны уступил «Барселоне» (2:3).