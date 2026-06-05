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Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом Ла Лиги

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль возглавил рейтинг самых дорогих игроков чемпионата Испании по версии Transfermarkt.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Рыночная стоимость 18-летнего испанца оценивается в 200 млн евро. Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в обновленном рейтинге потерял в цене 20 млн и теперь оценивается в 180 млн евро. Тройку самых дорогих игроков Ла Лиги замкнул полузащитник «Барселоны» Педри, которого оценивают в 150 млн евро.

Список самых дорогих игроков Ла Лиги

  1. Ламин Ямаль (Испания, «Барселона») — 200 млн евро
  2. Килиан Мбаппе (Франция, «Реал Мадрид») — 180 млн евро
  3. Педри (Испания, «Барселона») — 150 млн евро
  4. Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал Мадрид») — 140 млн евро
  5. Джуд Беллингем (Англия, «Реал Мадрид») — 130 млн евро
  6. Хулиан Альварес (Аргентина, «Атлетико Мадрид») — 100 млн евро
  7. Фермин Лопес (Испания, «Барселона») — 100 млн евро
  8. Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал Мадрид») — 90 млн евро
  9. Арда Гюлер (Турция, «Реал Мадрид») — 90 млн евро
  10. Пау Кубарси (Испания, «Барселона») — 80 млн евро

В рейтинге самых дорогих игроков мира от Transfermarkt Ямаль делит первое место с нападающим «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлингом Холандом.

В минувшем сезоне Ямаль провел 45 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и отдал 18 голевых передач. Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом команды по итогам сезона-2025/26.

Рыночная стоимость полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна упала с 10 до 9 млн евро. В этом сезоне 23-летний россиянин провел 21 матч во всех турнирах и забил один гол.

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