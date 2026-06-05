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Ламин Ямаль признан лучшим игроком сезона в Ла Kиге

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль стал лучшим игроком сезона в чемпионате Испании. Об этом сообщает пресс-служба Ла Лиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел за «Барселону» в чемпионате Испании 28 встреч, забил 16 голов и отдал 12 результативных передач. 18-летний Ямаль является воспитанником «Барселоны». За основную команду выступает с 2023 года.

В этом году с «Барселоной» он стал чемпионом Испании. Также в составе команды на его счету еще два чемпионства в национальном турнире, два Суперкубка и один Кубок страны.

Ямаль является самым дорогим игроком Ла Лиги по версии Transfermarkt — 200 миллионов евро. Ранее он делил место с нападающим мадридского «Реала» Килианом Мбаппе, однако его стоимость снизилась до 180 миллионов.

Футболист «Барселоны» попал в итоговый состав сборной Испании на чемпионат мира 2026 года. Испанцы начнут турнир 15 июня матчем с командой Кабо-Верде, потом сыграют с Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (27 июня).

В сборной Ямаль дебютировал в 2023 году и провел 25 матчей и забил шесть голов. С национальной командой он победил на Евро-2024 и дошел до финала Лиги наций в 2025-м.

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