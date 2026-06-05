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Мбаппе: Все, кроме фанатов «Барселоны», знают, что «Реал» — величайший клуб

Килиан Мбаппе признался, что гордится тем, что выступает за «Реал».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился мнением о статусе клуба и рассказал о своих целях.

«Кроме болельщиков “Барселоны”, все знают, что “Реал” — величайший клуб в мире. Думаю, это очевидно для всех. Это клуб, который олицетворяет величие.

Я очень горжусь тем, что выступаю за мадридский “Реал”. У меня есть огромное желание оставить след в истории клуба. Если ты оставляешь след в истории величайшего клуба мира, то занимаешь особое место в истории футбола», — сказал Мбаппе в интервью Sorare.

Килиан Мбаппе выступает за «Реал Мадрид» с лета 2024 года, подписав пятилетний контракт, и официально начал играть за клуб с начала сезона 2024/2025. Его дебют в официальном матче состоялся 14 августа 2024 года, в котором он сразу выиграл с командой свой первый трофей (Суперкубок УЕФА) и забил дебютный гол.