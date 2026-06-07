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Ямаль думал, что получит «Золотой мяч»

Вингер «Барселоны» заявил, что поражение от Усмана Дембеле пошло ему на пользу.

Источник: Reuters

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о борьбе за «Золотой мяч» с Усманом Дембеле. Слова футболиста приводит Marca.

Ямаль признался, что рассчитывал получить награду, но сейчас считает победу Дембеле правильной для собственного развития.

«Честно говоря, в тот день я думал, что выиграю. Но из-за многих вещей, которые произошли, считаю, что для меня было очень хорошо, что победил Дембеле», — сказал Ямаль.

По словам футболиста, он мог быть еще не готов к такой награде.

«Для моего личного роста, думаю, это был не тот момент, чтобы выигрывать, потому что я был просто ребенком и не смог бы по-настоящему оценить, что значит получить “Золотой мяч”», — отметил вингер.

Ямаль также рассказал о хороших отношениях с Дембеле и поблагодарил француза за поддержку.

«Кроме того, я очень хорошо лажу с Дембеле. Я проводил с ним время, мы много общались. Он звонил мне на днях, спрашивал, как я, и очень помог мне вырасти как человеку. Он помог мне подняться, потому что я был не в лучшем состоянии. Думаю, с тех пор я сильно повзрослел и многое изменил в своей жизни», — заявил игрок.

Футболист добавил, что был рад победе Дембеле.

«Я был очень рад за Уса. Мы были в Дубае, хорошо общаемся и время от времени разговариваем. Посмотрим, будет ли этот год моим», — сказал Ямаль.

Ямаль выступает за основную команду «Барселоны» с 2023 года. В составе сборной Испании он выиграл чемпионат Европы 2024 года.