Ямаль думал, что получит «Золотой мяч»

«Кроме того, я очень хорошо лажу с Дембеле. Я проводил с ним время, мы много общались. Он звонил мне на днях, спрашивал, как я, и очень помог мне вырасти как человеку. Он помог мне подняться, потому что я был не в лучшем состоянии. Думаю, с тех пор я сильно повзрослел и многое изменил в своей жизни», — заявил игрок.