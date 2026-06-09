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СМИ: Моуринью представят в роли тренера «Реала» 10 июня

Португальский специалист Жозе Моуринью будет представлен в качестве главного тренера мадридского «Реала» в среду, 10 июня. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в соцсетях.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Президент «Реала» Флорентино Перес после успешного переизбрания на пост главы мадридского клуба анонсировал возвращение в команду главного тренера Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что Моуринью после переизбрания Переса станет наставником «Реала» и подпишет с клубом двухлетний контракт — до лета 2028 года. «Бенфика» получит 15 млн евро за досрочный уход Моуринью.

Жозе Моуринью уже возглавлял «Реал» в период с 2010 по 2013 год. Под его руководством «сливочные» провели 178 матчей, в которых одержали 127 побед при 28 ничьих и 23 поражениях. С «Реалом» Моуринью выиграл три титула — чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.


В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в чемпионате Испании, пропустив вперед каталонскую «Барселону». Также клуб вылетел на стадии ¼ финала Лиги чемпионов, проиграв мюнхенской «Баварии» по сумме двух матчей (1:2, 3:4). В Кубке страны «Реал» проиграл в ⅛ финала «Альбасете» (2:3) из Сегунды, а в финале Суперкубка Испании уступил «Барселоне» (2:3).