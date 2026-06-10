Маркус Рэшфорд убрал «Барселону» из описания профиля в соцсетях

Маркус Рэшфорд играл за каталонцев на правах аренды в сезоне-2025/26. По информации Marca, сине-гранатовые решили не выкупать англичанина у «Манчестер Юнайтед» после приобретения Энтони Гордона у «Ньюкасла».
На счету Рэшфорда 14 голов и ассистов в 49 матчах во всех турнирах за «Барселону». «Барселона» выиграла чемпионат Испании по итогам сезона-2025/26. Коллектив под руководством Ханса Дитера-Флика выиграл Ла Лигу второй год подряд.
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель включил Рэшфорда в состав команды на чемпионате мира. Таким образом, 28-летний футболист сможет принять участие в третьем мировом первенстве в своей карьере. На счету Рэшфорда 71 матч и 18 забитых мячей в составе сборной Англии.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля сразу на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Впервые в истории в нем примут участие 48 национальных команд. Сборная Англии выступит в группе L, где ей предстоят матчи против команд Хорватии (17 июня), Ганы (23 июня) и Панамы (28 июня). Матчи пройдут в Арлингтоне, Фоксборо и Нью-Джерси. Напомним, что англичане в первый и единственный раз в своей истории побеждали на чемпионате мира 60 лет назад —на домашнем первенстве 1966 года.