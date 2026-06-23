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«Арсенал» пытается тайно перехватить Альвареса у «Барселоны»

Лондонский «Арсенал» ведет переговоры о возможном переходе аргентинского форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Akbulut/Anadolu via Getty Images

По данным Indykaila News, «Арсенал» запустил «тайную операцию» с целью убедить Альвареса выбрать Лондон вместо перехода в «Барселону». Если сделка состоится, Альварес может стать самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала».

Ранее сообщалось, что сам Альварес предпочитает играть за «Барселону» и не рассматривает варианты с переходом в «Реал» или «Арсенал». В сезоне-2025/2026 нападающий провел 49 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и сделал девять результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 100 миллионов евро. Контракт игрока с «Атлетико» действует до 2030 года.

Альварес выступает за мадридскую команду с лета 2024 года. Ранее он играл за «Манчестер Сити», с которым дважды становился чемпионом Англии (2023, 2024), выигрывал Лигу чемпионов (2023), клубный чемпионат мира (2023), Кубок Англии (2023) и суперкубок страны (2024), а также Суперкубок УЕФА (2023). Кроме того, форвард выступал за аргентинский «Ривер Плейт», с которым стал чемпионом Аргентины (2021), выигрывал Кубок Либертадорес (2018), Кубок Аргентины (2019) и Суперкубок Аргентины (2019).