«Арсенал» пытается тайно перехватить Альвареса у «Барселоны»

Ранее сообщалось, что сам Альварес предпочитает играть за «Барселону» и не рассматривает варианты с переходом в «Реал» или «Арсенал». В сезоне-2025/2026 нападающий провел 49 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и сделал девять результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 100 миллионов евро. Контракт игрока с «Атлетико» действует до 2030 года.