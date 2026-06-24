Агуэро посоветовал «Атлетико» продать Альвареса

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о ситуации с форвардом «Атлетико» Хулианом Альваресом, сообщает Sports.ru.
По словам Агуэро, если футболист не чувствует себя комфортно в клубе, правильнее найти решение и расстаться с ним, а не удерживать в команде.
«Если бы я был клубом, и игрок был бы недоволен — из-за города, одноклубников, тренера или руководителя, — если ему некомфортно, то лучше найти решение и продать его. Нельзя оставлять игрока на весь год грустным и создающим плохую атмосферу. Если ему некомфортно, клуб должен помочь ему», — сказал Агуэро.
«Хулиан подошел бы многим клубам, но в “Барселону” он вписался бы великолепно из-за стиля игры. Это топовый футболист, который может играть где угодно и представляет угрозу в атаке», — добавил Агуэро.
Альварес выступает за «Атлетико» после перехода из «Манчестер Сити». Ранее аргентинец также играл за «Ривер Плейт».