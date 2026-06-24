Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Швейцария
:
Канада
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.15
П2
3.65
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Босния и Герцеговина
:
Катар
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.40
П2
8.00
Футбол. ЧМ-2026
25.06
Шотландия
:
Бразилия
Все коэффициенты
П1
10.00
X
5.60
П2
1.35
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Колумбия
1
:
ДР Конго
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Панама
0
:
Хорватия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Англия
0
:
Гана
0
П1
X
П2

Агуэро посоветовал «Атлетико» продать Альвареса

Бывший форвард сборной Аргентины считает, что клубу не стоит удерживать недовольного игрока.

Источник: Akbulut/Anadolu via Getty Images

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о ситуации с форвардом «Атлетико» Хулианом Альваресом, сообщает Sports.ru.

По словам Агуэро, если футболист не чувствует себя комфортно в клубе, правильнее найти решение и расстаться с ним, а не удерживать в команде.

«Если бы я был клубом, и игрок был бы недоволен — из-за города, одноклубников, тренера или руководителя, — если ему некомфортно, то лучше найти решение и продать его. Нельзя оставлять игрока на весь год грустным и создающим плохую атмосферу. Если ему некомфортно, клуб должен помочь ему», — сказал Агуэро.

«Хулиан подошел бы многим клубам, но в “Барселону” он вписался бы великолепно из-за стиля игры. Это топовый футболист, который может играть где угодно и представляет угрозу в атаке», — добавил Агуэро.

Альварес выступает за «Атлетико» после перехода из «Манчестер Сити». Ранее аргентинец также играл за «Ривер Плейт».