Агуэро посоветовал «Атлетико» продать Альвареса

«Если бы я был клубом, и игрок был бы недоволен — из-за города, одноклубников, тренера или руководителя, — если ему некомфортно, то лучше найти решение и продать его. Нельзя оставлять игрока на весь год грустным и создающим плохую атмосферу. Если ему некомфортно, клуб должен помочь ему», — сказал Агуэро.