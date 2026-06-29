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«Челси» получит компенсацию от «Манчестер Сити» за Энцо Мареску

Пресс-служба лондонского «Челси» на официальном сайте опубликовала сообщение по поводу бывшего главного тренера клуба Энцо Марески.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

29 июня было официально объявлено о том, что Энцо Мареска подписал контракт с «Манчестер Сити».

«В связи с недавними событиями мы считаем необходимым разъяснить нашим болельщикам, что произошло и почему наш бывший главный тренер покинул клуб 1 января 2026 года. Осенью прошлого года Энцо Мареска уведомил “Челси” о возможности заменить Пепа Гвардиолу в “Манчестер Сити”. Стало очевидно, что он стремится к этому переходу и готов воспользоваться шансом, несмотря на долгосрочный контракт. В декабре 2025 года Мареска подал в отставку, несмотря на то, что он присоединился к “Челси” всего за год до этого. В сложившейся ситуации было достигнуто конфиденциальное соглашение с “Манчестер Сити” о выплате компенсации. Также было заключено конфиденциальное соглашение и с самим Мареской, в рамках которого он обязуется возместить нам определённую сумму», — сказано в опубликованном тексте.

46-летний Мареска тренировал «Челси» с 2024 года и покинул клуб 1 января, несмотря на действующий контракт. Он выиграл с командой Лигу конференций (2024/25) и клубный чемпионат мира (2025). Главным тренером «Челси» в мае стал Хаби Алонсо.