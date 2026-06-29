«Челси» получит компенсацию от «Манчестер Сити» за Энцо Мареску

«В связи с недавними событиями мы считаем необходимым разъяснить нашим болельщикам, что произошло и почему наш бывший главный тренер покинул клуб 1 января 2026 года. Осенью прошлого года Энцо Мареска уведомил “Челси” о возможности заменить Пепа Гвардиолу в “Манчестер Сити”. Стало очевидно, что он стремится к этому переходу и готов воспользоваться шансом, несмотря на долгосрочный контракт. В декабре 2025 года Мареска подал в отставку, несмотря на то, что он присоединился к “Челси” всего за год до этого. В сложившейся ситуации было достигнуто конфиденциальное соглашение с “Манчестер Сити” о выплате компенсации. Также было заключено конфиденциальное соглашение и с самим Мареской, в рамках которого он обязуется возместить нам определённую сумму», — сказано в опубликованном тексте.