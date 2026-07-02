Двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании завершил карьеру

«Мы думаем, что жизнь полна поворотов и зигзагов, пока однажды не осознаем: некоторые истории не заканчиваются — они просто возвращают тебя к началу. Моя история началась не на грандиозном стадионе и не под софитами. Она началась в Фонсьельо, на обычном поле, с мячом и мальчишкой, который просто хотел играть в футбол. Оттуда я родом. Шаг за шагом я пробивал себе путь. Пережил много прекрасных мгновений. Но были и трудные времена, которых я не ждал.



Но я никогда не переставал пытаться. И в итоге я вернулся. Не для того, чтобы поставить точку, а чтобы снова это прочувствовать. Чтобы вспомнить, с чего все начиналось.



И теперь, когда все подходит к концу, когда бутсы вешаются на гвоздь, а шум стихает, все встает на свои места. Потому что финал случился не где-нибудь — я был дома. Там же, где родилась та самая магия», — написал Касорла в соцсетях.