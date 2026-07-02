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Двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании завершил карьеру

Двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании Санти Касорла объявил о завершении карьеры футболиста в 41 год.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Последним клубом 41-летнего полузащитника стал «Овьедо» за который он выступал с 2023 года. 30 июня у Касорлы закончился контракт с клубом. Он является воспитанником «Овьедо».

«Мы думаем, что жизнь полна поворотов и зигзагов, пока однажды не осознаем: некоторые истории не заканчиваются — они просто возвращают тебя к началу. Моя история началась не на грандиозном стадионе и не под софитами. Она началась в Фонсьельо, на обычном поле, с мячом и мальчишкой, который просто хотел играть в футбол. Оттуда я родом. Шаг за шагом я пробивал себе путь. Пережил много прекрасных мгновений. Но были и трудные времена, которых я не ждал.

Но я никогда не переставал пытаться. И в итоге я вернулся. Не для того, чтобы поставить точку, а чтобы снова это прочувствовать. Чтобы вспомнить, с чего все начиналось.

И теперь, когда все подходит к концу, когда бутсы вешаются на гвоздь, а шум стихает, все встает на свои места. Потому что финал случился не где-нибудь — я был дома. Там же, где родилась та самая магия», — написал Касорла в соцсетях.

В сезоне‑2025/26 Касорла входил в число самых возрастных действующих игроков из топ‑5 лиг Европы наряду с 40‑летним полузащитником «Милана» Лукой Модричем и 42‑летним защитником «Ниццы» Данте.

Касорла выступал за «Вильярреал» и «Арсенал». Он также играл за катарский «Аль-Садд», «Малагу» и «Рекреативо».

В составе сборной Испании Касорла провел 81 матч, забил 15 мячей и отдал 11 голевых передач. Футболист дважды выиграл чемпионат Европы: в 2008 и 2012 годах.