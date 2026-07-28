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«Сантос» не наказал Неймара после ухода с тренировки

«Сантос» не стал наказывать нападающего Неймара после инцидента с самовольным уходом с тренировки и пропуском клубных мероприятий 26 июля. Об этом сообщает Globo.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, руководство бразильского клуба решило не применять дисциплинарные меры к 34-летнему футболисту. Уже на следующий день Неймар вернулся к работе в общей группе.

Сообщается, что урегулировать ситуацию помог отец игрока. Он посетил тренировочную базу и провёл переговоры с президентом «Сантоса» и представителями руководства клуба.

Ранее стало известно о конфликте Неймара с партнерами после матча чемпионата Бразилии против «Шапекоэнсе» (2:2). В раздевалке форвард вступил в спор с 21-летним полузащитником Габриэлом Бонтемпо и 19-летним защитником Жоао Ананьясом, который забил автогол. Отношения Неймара с частью команды осложнились: некоторые футболисты недовольны его поведением и критикой после неудачных результатов. На следующий день Неймар прибыл на тренировочную базу клуба, сфотографировался, выпил кофе, после чего не вышел на восстановительное занятие и вернулся домой. Отмечается, что эти действия не были согласованы с тренерским штабом «Сантоса».

В нынешнем сезоне Неймар провел за «Сантос» 16 матчей, в которых забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи. Контракт бразильца с клубом действует до конца 2026 года.

После 17 туров чемпионата Бразилии «Сантос» занимает 14-е место в таблице и находится всего в одном очке от зоны вылета.