«Сантос» не наказал Неймара после ухода с тренировки

Ранее стало известно о конфликте Неймара с партнерами после матча чемпионата Бразилии против «Шапекоэнсе» (2:2). В раздевалке форвард вступил в спор с 21-летним полузащитником Габриэлом Бонтемпо и 19-летним защитником Жоао Ананьясом, который забил автогол. Отношения Неймара с частью команды осложнились: некоторые футболисты недовольны его поведением и критикой после неудачных результатов. На следующий день Неймар прибыл на тренировочную базу клуба, сфотографировался, выпил кофе, после чего не вышел на восстановительное занятие и вернулся домой. Отмечается, что эти действия не были согласованы с тренерским штабом «Сантоса».