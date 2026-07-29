Джорджан Хендерсон бесплатно перейдет в «Челси»

Полузащитник «Брентфорда» Джордан Хендерсон продолжит карьеру в «Челси». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальных сетях. По данным источника, лондонский клуб полностью согласовал с 36-летним англичанином условия двухлетнего контракта. Несмотря на действующее соглашение Хендерсона с «Брентфордом», стороны договорились о его переходе без выплаты компенсации. В прошлом сезоне полузащитник провел за «Брентфорд» 34 матча, забил один мяч и сделал три результативные передачи.