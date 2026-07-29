Джорджан Хендерсон бесплатно перейдет в «Челси»

Полузащитник «Брентфорда» Джордан Хендерсон продолжит карьеру в «Челси». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальных сетях. По данным источника, лондонский клуб полностью согласовал с 36-летним англичанином условия двухлетнего контракта. Несмотря на действующее соглашение Хендерсона с «Брентфордом», стороны договорились о его переходе без выплаты компенсации. В прошлом сезоне полузащитник провел за «Брентфорд» 34 матча, забил один мяч и сделал три результативные передачи.
Большую часть карьеры Хендерсон выступал за «Ливерпуль». В 2015 году он сменил Стивена Джеррарда на посту капитана команды. За мерсисайдский клуб хавбек сыграл 492 матча, забил 33 гола и отдал 58 результативных передач, выиграв чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Летом 2023 года англичанин перешел в саудовский «Аль-Иттифак», а зимой 2024-го расторг контракт и стал игроком «Аякса». Спустя полтора года он на правах свободного агента присоединился к «Брентфорду».
Хендерсон попал в состав сборной Англии на ЧМ-2026 и вышел на замену в матче группового этапа против Панамы (2:0). После победы в ⅛ финала над сборной Мексики (3:2) он сломал запястье, пытаясь перепрыгнуть рекламный щит.
Новый сезон Английской Премьер-лиги «Челси» начнет 24 августа выездным матчем против «Фулхэма».