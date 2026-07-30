Стало известно, кем «Манчестер Сити» хочет заменить Родри

По информации источника, «горожане» согласовали с 18-летним марокканцем контракт на пять лет — до лета 2031 года. «Лилль» рассчитывает выручить с продажи своего воспитанника 100 млн евро.
Отмечается, что Буадди рассматривается как потенциальная замена испанцу Родри, который близок к переходу в мадридский «Реал».
Аюб Буадди дебютировал за первую команду «Лилля» в октябре 2023 года через три дня после своего 16-летия. За три года он провел за «догов» 96 матчей, в которых отметился четырьмя голевыми передачами. Его контракт с «Лиллем» рассчитан до лета 2029 года.
Буадди провел 27 матчей за юношеские и молодежные сборные Франции, но на взрослом уровне решил выступать за сборную Марокко. Он провел за команду восемь матчей, в том числе пять — на ЧМ-2026.
«Манчестер Сити» откроет новый сезон 16 августа матчем за Суперкубок Англии против «Арсенала».