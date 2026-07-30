Стало известно, кем «Манчестер Сити» хочет заменить Родри

Аюб Буадди дебютировал за первую команду «Лилля» в октябре 2023 года через три дня после своего 16-летия. За три года он провел за «догов» 96 матчей, в которых отметился четырьмя голевыми передачами. Его контракт с «Лиллем» рассчитан до лета 2029 года.