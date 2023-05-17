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16:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Перспективный форвард решил играть за сборную США вместо Англии

21-летний Фоларин Балоган, один из лучших бомбардиров сезона Лиги 1, выбрал сборную США, хотя с 2018 года представлял сборные Англии разных возрастов.

США
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Источник: AP 2022

ФИФА удовлетворила запрос Федерации футбола США о возможности того, чтобы Фоларин Балоган, играл за их национальную команду.

Балоган родился в Бруклине, но с родителями, которые сами родом из Нигерии, жил в Лондоне.

Нападающий принадлежит «Арсеналу», но в этом сезоне играет за «Реймс» на правах аренды. Действующий контракт игрока с «канонирами» истекает летом 2025 года.

В этом сезоне форвард забил 19 голов в 34 матчах и входит в топ-5 лучших бомбардиров Лиги 1.

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