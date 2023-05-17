Перспективный форвард решил играть за сборную США вместо Англии

ФИФА удовлетворила запрос Федерации футбола США о возможности того, чтобы Фоларин Балоган, играл за их национальную команду.

Балоган родился в Бруклине, но с родителями, которые сами родом из Нигерии, жил в Лондоне.

Нападающий принадлежит «Арсеналу», но в этом сезоне играет за «Реймс» на правах аренды. Действующий контракт игрока с «канонирами» истекает летом 2025 года.