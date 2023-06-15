Рекордный гол Месси принес победу аргентинцам
Сборная Аргентины по футболу обыграла команду Австралии в товарищеском матче, который прошел в Пекине.
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Сборная Аргентины по футболу обыграла команду Австралии в товарищеском матче, который прошел в Пекине.
Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу действующих чемпионов мира. Отличились — Лионель Месси на 2-й минуте и Херман Песселья на 68-й минуте матча.
Месси забил гол на 79-й секунде. Этот мяч стал для него самым быстрым в профессиональной карьере. Также Лео установил для себя рекордную серию по голам за национальную сборную, забив в седьмой встрече подряд.
Следующий матч аргентинцев состоится 19 июня в Джакарте против сборной Индонезии.