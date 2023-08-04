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14:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Bild: Германия вдруг стала футбольным карликом, спортивный мир смеется над нами

Так ведущее немецкое спортивное издание Bild отреагировало на то, что женской сборной Германии не удалось выйти из группы на Чемпионате мира.

Германия.
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Источник: Reuters

В немецком издании Bild ярко отреагировали на исторический невыход женской сборной Германии из группового турнира Чемпионата мира, не забыв и про мужскую сборную, которой на ЧМ в Катаре также не удалось выйти в плей-офф.

"Национальные футбольные команды Германии когда-то были нашей гордостью. Мужчины выиграли титул чемпионов мира в 2014 году, а женщины одержали победу в чемпионате Европы летом 2022 года. А что теперь?

Мы внезапно стали футбольными карликами! И спортивный мир смеётся над нами. Фавориты турнира? Такое было когда-то…

Какой показатель определяет слабость одной из главных сборных мира? Мужчины и женщины проигрывают в главном турнире таким странам, как Южная Корея, Япония или Колумбия. Командам, над которыми нужно было бы доминировать. А они внезапно стали слишком сильными для Германии.

Главный сигнал тревоги — отсутствие качества! Кто из игроков обеих команд обладает талантом мирового уровня? Мало что приходит на ум, кроме ударов головой Попп и дриблинга Мусиалы.

Проблемы, проблемы, проблемы — и в поле зрения нет никого, кто мог бы вернуть немецкий футбол в нужное русло. Это очень грустно…" — пишет журналист немецкой газеты.

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