Bild: Германия вдруг стала футбольным карликом, спортивный мир смеется над нами

В немецком издании Bild ярко отреагировали на исторический невыход женской сборной Германии из группового турнира Чемпионата мира, не забыв и про мужскую сборную, которой на ЧМ в Катаре также не удалось выйти в плей-офф.

"Национальные футбольные команды Германии когда-то были нашей гордостью. Мужчины выиграли титул чемпионов мира в 2014 году, а женщины одержали победу в чемпионате Европы летом 2022 года. А что теперь?

Мы внезапно стали футбольными карликами! И спортивный мир смеётся над нами. Фавориты турнира? Такое было когда-то…

Какой показатель определяет слабость одной из главных сборных мира? Мужчины и женщины проигрывают в главном турнире таким странам, как Южная Корея, Япония или Колумбия. Командам, над которыми нужно было бы доминировать. А они внезапно стали слишком сильными для Германии.

Главный сигнал тревоги — отсутствие качества! Кто из игроков обеих команд обладает талантом мирового уровня? Мало что приходит на ум, кроме ударов головой Попп и дриблинга Мусиалы.