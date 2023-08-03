Сборная Германии впервые в истории не вышла из группы на женском ЧМ

После сенсационного поражения от Колумбии (1:2) во втором туре группового этапа немкам требовалась победа в заключительном матче, чтобы не зависеть от результата параллельного матча Марокко — Колумбия. Однако корейские футболистки сумели забить уже на шестой минуте, причем этот гол стал для них первым на турнире. Немки смогли сравнять счет лишь в концовке первого тайма — на 43-й минуте отличилась главная звезда немецкой сборной Александра Попп.

Во втором тайме немки сумели забить еще один мяч, но он был отменен после пересмотра VAR из-за офсайда. Спасти игру сборной Германии несмотря на все усилия так и не удалось.

В параллельной игре сборная Марокко неожиданно обыграла Колумбию (1:0) и на первом же для себя женском чемпионате мира смогла выйти из группы. Вторая путевка в плей-офф осталась за колумбийками. Примечательно, что в первом туре марокканки были разгромлены немецкими футболистками (0:6).

Для сборной Германии это первый невыход в плей-офф в истории женских чемпионатов мира. Ранее немки все восемь раз выходили из группы, дважды доводя дело до чемпионского титула (2003, 2007). Перед стартом турнира они котировались как четвертые фавориты турнира после сборных США, Испании и Англии.

После сегодняшнего игрового дня стали известны все пары ⅛ финала женского чемпионата мира: