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17:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Карпин объяснил свой совет российским футболистам уезжать из РПЛ в европейские клубы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «Матч ТВ» объяснил свои слова о необходимости отъезда российских футболистов за рубеж.

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Источник: РИА "Новости"

Валерий Карпин отметил, что для развития игрокам нужно выходить из зоны комфорта.

«Давайте так: для того, чтобы о чем‑то говорить, надо понимать, о чем идет речь. И для начала надо услышать, как был поставлен вопрос. А вопрос был поставлен так: что вы посоветуете игрокам, если вдруг у них будут предложения из чемпионатов топ‑5 Европы, как у Головина, Кузяева и Захаряна. На что я в многотысячный раз ответил, что для прогресса и развития футболистам нужно выходить из зоны комфорта.

Но это не значит, что всем нужно повально уезжать в любые другие чемпионаты. А речь конкретно шла про лучшие чемпионаты Европы. Но в нынешнее время люди выдергивают слова из контекста так, как им это захочется. Был бы только рад, если бы наши игроки прогрессировали и развивались в РПЛ так же, как и в топ‑5 чемпионатах», — заявил Валерий Карпин.

После матча со сборной Катара, который завершился со счетом 1:1 Валерий Карпин ответил на вопрос журналиста.

«Совет уезжать из Российской премьер-лиги я уже давал 586 тысяч раз, кто может, уезжайте. Могу сказать это еще раз. Лига будет слабее? Зато те, кто будет играть там, пусть 20 человек, но они будут сильными», — сказал тогда главный тренер сборной России.

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