Стало известно количество проданных билетов на матч России и Камеруна
Сборная России 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина встретится с командой Камеруна.
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Сборная России 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина встретится с командой Камеруна.
Болельщики приобрели около 20 тысяч билетов на матч между сборными России и Камеруна. Продажи билетов на игру с участниками чемпионата мира — 2022 стартовали 2 октября.
«На утро сегодняшнего дня продано около 20 тысяч билетов», — сообщили в службе коммуникаций РФС «РИА Новости Спорт».
Вместимость стадиона «Динамо» составляет 25 716 зрителей.
Ранее игроков из Камеруна в московском аэропорту Шереметьево встретили пирогом и песнями.
Сборной России предстоит еще одна товарищеская встреча. 16 октября национальная команда проведет матч в Турции со сборной Кении.