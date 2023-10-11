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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
14:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно количество проданных билетов на матч России и Камеруна

Сборная России 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина встретится с командой Камеруна.

Россия
КамерунТоварищеские матчи: календарь
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Источник: РИА "Новости"

Болельщики приобрели около 20 тысяч билетов на матч между сборными России и Камеруна. Продажи билетов на игру с участниками чемпионата мира — 2022 стартовали 2 октября.

«На утро сегодняшнего дня продано около 20 тысяч билетов», — сообщили в службе коммуникаций РФС «РИА Новости Спорт».

Вместимость стадиона «Динамо» составляет 25 716 зрителей.

Ранее игроков из Камеруна в московском аэропорту Шереметьево встретили пирогом и песнями.

Сборной России предстоит еще одна товарищеская встреча. 16 октября национальная команда проведет матч в Турции со сборной Кении.

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