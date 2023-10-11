Стало известно количество проданных билетов на матч России и Камеруна

Болельщики приобрели около 20 тысяч билетов на матч между сборными России и Камеруна. Продажи билетов на игру с участниками чемпионата мира — 2022 стартовали 2 октября.

«На утро сегодняшнего дня продано около 20 тысяч билетов», — сообщили в службе коммуникаций РФС «РИА Новости Спорт».

Вместимость стадиона «Динамо» составляет 25 716 зрителей.

Ранее игроков из Камеруна в московском аэропорту Шереметьево встретили пирогом и песнями.