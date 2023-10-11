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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
12:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок сборной Камеруна сыграет в Москве в бутсах с флагом России

27-летний полузащитник швейцарского клуба «Серветт» Гаэль Ондуа играл в таких бутсах и на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Камерун
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Источник: Reuters

12 октября состоится матч между сборными России и Камеруна пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Гаэль Ондуа родился в Камеруне в семье дипломата, который работал в посольстве этой страны в России. По этой причине он с детского возраста жил в России, где попал в молодежную академию «Локомотива». В сезоне 2014/15 Ондуа сыграл одну игру за московский ЦСКА в Кубке России, а в сезоне 2018/19 провел 27 матчей в составе махачкалинского «Анжи». Ондуа отлично владеет русским языком и имеет российский паспорт.

«Последний раз был в России, думаю, три месяца назад. Приятно вернуться, у меня эмоции и гордость. Это моя традиция играть в бутсах с флагами России и Камеруна. Ее нельзя менять. Так будет и в предстоящем матче», — сказал полузащитник сборной Камеруна.

Ранее Ондуа заявил, что, если забьет гол в ворота сборной России, не будет праздновать.

Сборная Камеруна подходит к матчу с командой России в ослабленном составе — Эрик Максим Шупо-Мотинг и Андре Замбо-Ангисса из-за травм не смогут при нять участие в игре.

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