Игрок сборной Камеруна сыграет в Москве в бутсах с флагом России
27-летний полузащитник швейцарского клуба «Серветт» Гаэль Ондуа играл в таких бутсах и на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
27-летний полузащитник швейцарского клуба «Серветт» Гаэль Ондуа играл в таких бутсах и на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
12 октября состоится матч между сборными России и Камеруна пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.
Гаэль Ондуа родился в Камеруне в семье дипломата, который работал в посольстве этой страны в России. По этой причине он с детского возраста жил в России, где попал в молодежную академию «Локомотива». В сезоне 2014/15 Ондуа сыграл одну игру за московский ЦСКА в Кубке России, а в сезоне 2018/19 провел 27 матчей в составе махачкалинского «Анжи». Ондуа отлично владеет русским языком и имеет российский паспорт.
«Последний раз был в России, думаю, три месяца назад. Приятно вернуться, у меня эмоции и гордость. Это моя традиция играть в бутсах с флагами России и Камеруна. Ее нельзя менять. Так будет и в предстоящем матче», — сказал полузащитник сборной Камеруна.
Ранее Ондуа заявил, что, если забьет гол в ворота сборной России, не будет праздновать.
Сборная Камеруна подходит к матчу с командой России в ослабленном составе — Эрик Максим Шупо-Мотинг и Андре Замбо-Ангисса из-за травм не смогут при нять участие в игре.